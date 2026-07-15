Janet Barboza sacó a la luz chats de Ethel Pozo sobre Magaly Medina y 'Peluchín'

Janet Barboza mostró conversaciones de Ethel rajando de Magaly Medina tras entrevista. (Foto: ATV - América TV)

¡Se prendió la farándula! Janet Barboza expone chats de Ethel Pozo tras su entrevista con Magaly Medina.

La entrevista entre Ethel Pozo y Magaly Medina remeció la farándula nacional. Tras las declaraciones de la hija de Gisela Valcárcel, Janet Barboza no dudó en utilizar sus redes sociales para mostrar lo que su excompañera pensaba de la 'Urraca'.

Janet Barboza expuso conversaciones de Ethel Pozo

Luego del encuentro entre Magaly Medina y Ethel Pozo, Janet Barboza decidió abrir una caja de preguntas en sus redes sociales. Uno de sus seguidores le consultó si había visto el programa de la 'Urraca'. Ella respondió que no, pero acompañó su mensaje con una imagen que llamó la atención.

"No vi, no veo ese programa hace muchísimos años, pero obviamente leo las noticias y los links que me han enviado anoche", escribió. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la conversación que tuvo con Ethel Pozo hace algunos años.

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(FOTO: JANET BARBOZA/ INSTAGRAM)

En la captura de pantalla se observa que la hija de Gisela Valcárcel calificó de "mala entraña" a Magaly Medina, 'Peluchín' y Kurt Villavicencio, quienes en más de una ocasión han criticado su comportamiento y desempeño en televisión.

Además, Janet Barboza aseguró que Ethel Pozo estaría mintiendo en algunas de sus recientes declaraciones. Incluso, afirmó que su excompañera no mantiene una gran amistad con Christian Domínguez, pues, según dijo, siempre buscaba desvincularlo del programa 'América Hoy'.