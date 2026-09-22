Shirley Arica lanza 'picante' comentario contra Onelia Molina y la tilda de 'fingida'

Shirley Arica tildó de 'fingida' a Onelia Molina durante entrevista. (Foto: Shirley Arica / IG - Onelia Molina / IG)

Shirley Arica aseguró que "sabe algunas cositas" sobre Onelia y lanzó una peculiar comparación que sorprendió a muchos.

Shirley Arica volvió a generar comentarios tras realizar una inesperada declaración sobre una conocida figura de televisión. Durante una entrevista, la modelo fue consultada por la persona que menos simpatía le genera y no dudó en mencionar a Onelia Molina.

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Shirley Arica tildó a Onelia Molina de 'fingidaza'

La confesión ocurrió durante su participación en el pódcast 'Tú quieres show', conducido por el youtuber Chiquiwilo. Ante la pregunta directa, Shirley escribió el nombre de Onelia Molina, sorprendiendo al conductor.

Sin embargo, la modelo aclaró que no se trataba exactamente de que la chica reality le cayera mal, sino de la imagen que tendría frente al público. "No, no me cae mal… me parece fingidaza. Me parece fingidaza, Onelia", aseguró.

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Pero Shirley no se quedó ahí y dejó entrever que tendría sus razones para pensar de esa manera. Cuando le preguntaron qué sabía sobre la integrante del reality, respondió de manera misteriosa: "Sé algunas cositas".

(Foto: ChiquiWilo)

La modelo incluso utilizó una particular comparación para explicar su comentario. "Es como que ella sabe comer muy bien con las dos manos, pero supuestamente solo come con una", manifestó, provocando las risas del conductor.