Mario Irivarren cuenta detalles de su vínculo con Tabata Suárez tras viaje

Mario Irivarren aún no ha confirmado su relación con la empresaria. (Foto: Mario Irivarren / IG(

El exchico reality habló de su reciente escapada a Huancaya y una particular frase sobre su acompañante sorprendió a muchos.

Mario Irivarren contó detalles de su reciente viaje a Huancaya, donde pasó el último fin de semana junto a Tabata Suárez. El exchico reality aseguró que disfrutó mucho de la escapada y calificó la experiencia como "10 puntos".

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¿Mario Irivarren confirmó relación con Tabata Suárez tras viaje?

Durante su estadía, ambos conocieron algunos atractivos del lugar, practicaron deportes acuáticos y se hospedaron en un glamping con jacuzzi. El conductor de 'La Manada' aseguró que fue una experiencia mágica.

Mario también habló sobre el largo recorrido hasta Huancaya y aseguró que las ocho horas de viaje pasaron rápido gracias a la compañía que tuvo. “Con la compañía adecuada el viaje no es tan pesado, vas escuchando música, vas conversando”, comentó.

(Foto: Mario Irivarre/ IG)

Sus declaraciones llamaron la atención debido a los rumores sobre su cercanía con Tabata. Ambos también han compartido imágenes juntos durante viajes y eventos, aunque hasta el momento ninguno ha confirmado una relación sentimental.

Desde que terminó su relación con Onelia Molina, Mario Irivarren ha evitado ser vínculado sentimentalmente; sin embargo, con Tabata ha sido totalmente diferentes, hasta se animó a compartir en redes sociales una foto con ella.