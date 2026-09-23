Mamá de Hugo García revela cómo es realmente su relación con Isabella Ladera

Mamá de Hugo García reveló que Isabella Ladera es una muy buena madre y pareja. (Foto: Isabella Ladera / IG - Hugo García/ IG)

Tras los rumores de una supuesta enemistad, Fabiola Silva regresó de Miami y sorprendió al revelar qué piensa actualmente de la pareja de su hijo.

Fabiola Silva, madre de Hugo García, regresó al Perú después de pasar varios días en Miami junto a su hijo, Isabella Ladera y su nieto Koa. A su llegada, fue abordada por la prensa y respondió a las preguntas sobre la supuesta enemistad que tendría con la pareja del exchico reality.

Mamá de Hugo García reveló que Koa tiene un gran parecido a Hugo García

La madre de Hugo García viajó a Estados Unidos para conocer personalmente a Koa, su primer nieto. Durante su estadía, compartió momentos familiares y se mostró muy emocionada por la experiencia. "Estamos felices, requetefelices. He estado ahí varios días con él, es hermoso y estamos felices", comentó para 'Amor y fuego'.

Fabiola también habló sobre el parecido físico del pequeño y aseguró que, por ahora, encuentra mayores similitudes entre Koa y su hijo Hugo. Sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención fue su opinión sobre Isabella Ladera.

"Isabella es una excelente madre, punto, nada más. Estoy feliz y fascinada con ella", afirmó Fabiola, dejando clara su actual percepción sobre la pareja de su hijo.

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Mamá de Hugo García negó diferencias con Isabella Ladera

Ante las preguntas sobre una supuesta diferencia entre ambas, Fabiola Silva fue contundente y negó que exista algún conflicto. Además, aseguró que durante su visita a Miami disfrutaron de buenos momentos como familia.

"Hemos pasado unos lindos días. Ella es una linda mujer, son una linda pareja. No hay nada que decir, que la gente opine y piense lo que quiera", manifestó.

(Foto: Amor y Fuego)

Pero eso no fue todo. La madre de Hugo García también fue consultada sobre si Isabella Ladera se encontraba entre sus parejas favoritas del exchico reality. Su respuesta dejó en evidencia el cariño que actualmente siente por la venezolana.

"(¿Es una de sus preferidas de las parejas de Hugo?) Ahorita es mi preferida. La adoro, sí. Estamos muy bien", respondió la mamá del exchico reality. Además, descartó cualquier distanciamiento con Isabella Ladera.