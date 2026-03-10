Exintegrante de 'Esto es Guerra' confirmó que está embarazada de millonario jugador

Ximena Peralta y Nelson Agholor revelaron que se convertirán en padres. (Foto: EEG/ Ximena Peralta - Instagram)

La joven influencer que participó en 'Esto es Guerra' y 'Combate' reveló que se convertirá en madre por primera vez.

La exintegrante de Esto es Guerra, Ximena Peralta, sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada. La noticia fue compartida a través de sus redes sociales y rápidamente generó gran emoción entre sus fans y figuras del espectáculo.

Ximena Peralta y Nelson Agholor se convertirán en padres

La exchica reality reveló que se encuentra en la dulce espera junto a su esposo, Nelson Agholor, reconocido jugador de fútbol americano de la National Football League. La pareja vive uno de los momentos más felices de su relación tras confirmar que pronto se convertirán en padres.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer peruana publicó una serie de fotografías donde luce su 'pancita' de embarazo en bikini mientras disfruta de un día de playa junto a su esposo. Las imágenes muestran a la pareja muy enamorada y celebrando esta nueva etapa que comienza en sus vidas.

En la descripción de la publicación, Ximena compartió un emotivo mensaje que conmovió a sus seguidores. "Nuestro amor hizo la vida. Una bendición de Dios. Estamos ansiosos por abrazarte, mi vida", escribió la sobrina de Jefferson Farfán.

(Foto: Ximena Peralta/ Instagram)

Tras el anuncio, varios influencers y amigos cercanos no tardaron en felicitar a Peralta por la noticia. Muchos de ellos le enviaron sus mejores deseos y celebraron que pronto se convertirá en madre.

Cabe recordar que la influencer, sobrina de Jefferson Farfán, contrajo matrimonio con Agholor el 5 de marzo de 2025. Según las imágenes compartidas en sus redes, la ceremonia fue íntima y por civil, donde ella lució un vestido blanco mientras el deportista vistió un elegante terno color perla.