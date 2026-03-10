Andrés Wiese rompió en llanto al revelar que sufrió lamentable pérdida

Andrés Wiese recibió el apoyo de sus seguidores. Foto: captura TikTok

El exintegrante de ‘Al fondo hay sitio’ Andrés Wiese conmovió a sus seguidores al revelar entre lágrimas la triste pérdida.

El actor peruano Andrés Wiese volvió a captar la atención de sus seguidores, no solo por el gran cariño que demuestra hacia su mascota ‘Menta’, sino también por una historia que compartió recientemente en su cuenta de TikTok. El recordado intérprete de ‘Nicolás de Las Casas’ en 'Al fondo hay sitio' contó que rescató a un perrito que encontró cerca de Larcomar, en el distrito de Miraflores.

Tras encontrar al animal en la calle, el actor decidió llevarlo de inmediato a una veterinaria para que recibiera la atención necesaria. El perrito —a quien llamó ‘Manchitas’— estaba recibiendo tratamiento y parecía reaccionar de manera positiva, lo que generó esperanza para el actor y sus seguidores.

Andrés Wiese lloró por muerte de ‘Manchitas’

Durante varios días, Andrés Wiese compartió con sus seguidores cada paso del proceso de recuperación del pequeño can. Incluso celebró cuando logró encontrarle un hogar, pues una persona decidió adoptarlo y brindarle una nueva oportunidad de vida, algo que llenó de alegría al actor y a quienes seguían el caso.

Sin embargo, el final de la historia fue muy triste. En un video publicado em TikTok recientemente, el actor contó entre lágrimas que el perrito no logró sobrevivir. “No lo logró. Se descompensó hoy en la mañana. Se desmayó y le dio un paro cardíaco. Pensé que se iba a curar... lo bueno es que no sufrió, se ha ido en paz y ya está descansando. Gracias a todos por acompañarlo”, expresó Andrés Wiese al romper en llanto.



Andrés Wiese recibió el apoyo de sus seguidores

El actor Andrés Wiese también dedicó un emotivo mensaje para despedirse del perrito que rescató. “Descansa en paz, Manchitas. Lo intentamos todo y de verdad pensé que ibas a estar bien. Te prometí que te íbamos a curar, que con amor te íbamos a sacar adelante y que te encontraríamos una familia, porque no iba a permitir que siguieras solo. Cuando moviste la cola pensamos que estabas mejorando, que ibas a salir de esta, pero me duele mucho que no haya sido así. Siento que pude haber hecho más, lo siento. Gracias por luchar y por volver a confiar”, escribió.

“Tú lo diste y trataste de salvarlo, no te sienta mal”, “Tienes un gran corazón y lo demostraste al querer ayudar a ‘Manchitas’”, “Gracias a ti pudo conocer el amor y el cariño en sus últimos días de vida”, fueron algunos de los comentarios que recibió Andrés Wiese.