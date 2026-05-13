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Exponen lo que Pamela López le dijo a su hijo sobre Pamela Franco: "Tu papá no está con una.."

Miércoles, 13 de mayo de 2026 15:22

Hija de Pamela López defendió a su mamá tras acusaciones de Cueva. (Foto: América Televisión/ Cueva - Instagram)

La hija mayor de Pamela López reveló la conversación que tuvo su madre con su hermano sobre la relación de Cueva y Pamela Franco.

La polémica entre Christian Cueva y Pamela López sigue creciendo. Luego de que el futbolista acusara a su expareja de presunta alienación parental por el rechazo de sus hijos hacia él y los insultos dirigidos a Pamela Franco. Ante ello, Fabiana decidió pronunciarse para defender a su madre.

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Hija de Pamela López revela que su madre defendió a Pamela Franco

La joven de 23 años negó tajantemente las acusaciones de Christian Cueva y aseguró que Pamela López nunca incentivó a sus hijos a hablar mal de la actual pareja del futbolista. Incluso, explicó el contexto completo de uno de los videos mostrados recientemente, donde uno de sus hermanos aparece insultando a Pamela Franco.

Según relató, el menor llegó afectado del colegio debido a las burlas de sus compañeros, quienes le preguntaban sobre la relación entre Cueva y la cantante. "A mi hermanito lo molestan en el colegio y lo sé porque él mismo me lo contó primero", explicó Fabiana.

La hija mayor de Pamela López aseguró que, siguiendo las recomendaciones de una psicóloga, su madre decidió hablar con tranquilidad y decirles la verdad a sus hijos sobre la situación familiar. Sin embargo, remarcó que la aún esposa de Cueva nunca permitió que el menor insultara a Pamela Franco ni se expresara de manera despectiva hacia ella.

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"Le preguntó a mi mamá (…) Mi mamá le dijo ‘no mi amor, tu papá no está con una…..(insultos) (…) Lo que mi mamá puntualmente dijo: ‘sí hijo, pero tu papá no es que esté con una tatata, tu papá está con su nueva pareja, está viviendo en otra casa y en algún momento lo vas a ver, va venir a verte", contó Fabiana.

Asimismo, sostuvo que los comentarios ofensivos surgieron debido a las burlas y presiones que el niño estaría enfrentando en el colegio por toda la exposición mediática del caso.

(Foto: Pamela Franco/ Instagram - Fabiana López/ instagram)

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