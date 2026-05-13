Rodrigo Cuba emocionó a todos al revelar que tiene planes de boda con Ale Venturo

Rodrigo Cuba contó que no hará una pedida de mano tan simple. Foto: Instagram

Aunque han pasado por momentos complicados e incluso estuvieron separados por un tiempo, Rodrigo Cuba y Ale Venturo ya llevan 4 años juntos.

Rodrigo Cuba sorprendió al hablar abiertamente sobre su relación con Ale Venturo y asegurar que actualmente atraviesan uno de sus mejores momentos como pareja. El popular “Gato” incluso dejó abierta la posibilidad de llegar al matrimonio más adelante.

Rodrigo Cuba anunció planes de boda con Ale Venturo

El futbolista contó que la situación legal de Ale ya está encaminada, luego de que firmara oficialmente su divorcio. “Ale ya firmó su divorcio para comenzar, entonces hay que esperar dos meses todavía para que sea legal”, explicó Rodrigo, dejando claro que este proceso era importante para ambos.

Además, Rodrigo Cuba señaló que hoy se siente muy tranquilo y feliz con la relación que ha construido junto a Ale Venturo. “Considero que estamos en el mejor momento de nuestra relación y bueno, esperamos seguir yendo de la misma manera, paso a paso”, comentó en declaraciones para América Hoy.

El deportista también dejó en claro que no quiere apresurar las cosas y prefiere que todo avance de manera natural. “No me gusta correr tampoco porque tú sabes que las relaciones se construyen de a pocos”, manifestó, mostrando una postura más madura sobre su vida sentimental.

Finalmente, Rodrigo Cuba confesó que ve a Ale como la mujer con la que quiere compartir su vida y aseguró que la convivencia ha fortalecido mucho su relación. “Yo la verdad sí considero que estamos ya completos, pero ella sí creo que quería tener un hijo más”, dijo entre risas, dejando abierta la posibilidad de agrandar la familia en el futuro.



(Fuente: América TV)

Rodrigo Cuba contó que no hará una pedida de mano tan simple

Rodrigo Cuba aclaró los rumores sobre una supuesta pedida de mano a Ale Venturo luego de que ambos aparecieran en Instagram mostrando un anillo. El futbolista negó que se trate de un compromiso oficial y aseguró que, cuando llegue ese momento, será algo mucho más especial. “Yo no voy a regalar un anillo tan chiquito. Yo no voy a hacer una pedida tan simple. Imposible”, comentó entre risas el popular “Gato”.

Además, el jugador de la Universidad de San Martín de Porres explicó que considera la pedida de mano como un momento muy importante para la pareja, especialmente para la mujer. “Creo que es un momento para los dos. Es un momento especial para los dos. Sobre todo, más para ella. La pedida de mano es más para la mujer que para el hombre creo yo”, señaló.