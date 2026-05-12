Natalia Salas realizó emotiva confesión sobre su enfermedad: "No me quiero morir"

Natalia Salas contó detalles que afronta con su enfermedad. (Foto: 'Cuestión de Cuestionar')

La querida actriz reveló que sigue recibiendo tratamiento contra el cáncer y contó detalles de cómo va la enfermedad.

Durante una entrevista para el podcast 'Cuestión de Cuestionar', Natalia Salas contó detalles de cómo afronta el cáncer. La querida actriz confesó que su mayor anhelo es ver a su hijo crecer y luchará para que eso suceda.

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Natalia Salas confesó que su mayor anhelo es ver a su hijo crecer

La actriz confesó que se enteró de la reaparición del cáncer un mes antes de casarse, tras realizarse chequeos preventivos. Al conocer que había hecho metástasis, Natalia solo atinó a llorar como una niña, pero decidió seguir firme con su lucha.

Sin embargo, en medio de los análisis y tratamientos, la exintegrante de 'Al fondo hay sitio' confesó que solo pensaba en su hijo, ya que esta vez la enfermedad atacó una vértebra.

Actualmente, la actriz está recibiendo un tratamiento para controlar o eliminar la enfermedad; sin embargo, esa medicación no tiene un periodo de tiempo, ya que todo dependerá de cómo evolucione el cáncer. Natalia aseguró que hará de todo para estar viva al lado de su hijo.

"Yo no me quiero morir. No me voy a morir, voy a hacer lo que tenga que hacer para ver crecer a mi hijo. Si tengo que tomar las 83 pastillas, pues me las tomo. Si tengo que quitarme el útero o los ovarios, pues me los quito. Si tengo que dejar de tragar todo lo que hay en el universo, pues lo dejo de tragar, pero yo a ese niño lo voy a ver crecer", comentó.

(FOTO: 'Cuestión de Cuestionar')

Además, puntualizó que si así va a ser su vida, pues ella acepta eso con tal de estar viva. Finalmente, Natalia Salas aseguró que nunca la verán triste, ni quejándose de su situación, porque esas cualidades no son parte de su personalidad, ni es el mensaje positivo que quiere transmitir a las personas.