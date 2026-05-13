Gabriel Meneses sufrió fuerte accidente en 'Esto es Guerra' y se fracturó la columna

Gabriel Meneses podría ser operado de emergencia tras fuerte caída en 'Esto es Guerra'. (Foto: América TV)

¡Preocupación total! El exintegrante de 'Al fondo hay sitio' se encuentra internado y su padre reveló que su situación es muy delicada.

La fuerte caída que sufrió Gabriel Meneses durante una de las competencias de 'Esto es Guerra' sigue generando preocupación. El accidente ocurrió en plena transmisión del programa, cuando el joven impactó violentamente contra el borde de la piscina.

Gabriel Meneses podría ser operado tras fuerte caída en 'EEG'

El delicado estado de salud del exchico reality fue abordado por Magaly Medina, donde se reveló que Gabriel habría sufrido fracturas en la columna producto del golpe. Según explicó la 'Urraca', el actor está siendo evaluado por especialistas para determinar la gravedad de sus lesiones.

"Tiene fracturadas una o dos vértebras, según lo que él mismo ha dicho esta noche en 'Esto es guerra'. Dice que siente los pies, pero que no sabe todavía el diagnóstico final. Le acaban de hacer una resonancia y los médicos decidirán si tienen o no que operar", comentó la conductora.

Asimismo, Magaly Medina advirtió sobre lo delicadas que pueden ser este tipo de lesiones. "Cuando te afectas la columna, puedes olvidarte de volver a caminar en toda tu vida", expresó, generando aún más preocupación entre los seguidores del actor.

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(Foto: Gabriel Meneses)

Por su parte, Javier Meneses, padre del joven competidor, habló sobre el difícil momento que atraviesa su hijo. Según contó, una tomografía confirmó una fractura en la vértebra L2, aunque todavía esperan los resultados completos de la resonancia magnética para definir si será necesaria una operación.

"Está jodido. (...) Lo más posible es que te operemos. Y obviamente él no quiere operarse, ¿no? Porque es joven, imagínate, que se golpeó feo, feo se golpeó", comentó el papá de Gabriel Meneses.

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