Actriz Alessa Wichtel anunció el fin de su relación con Aldo Corzo con polémico mensaje

Alessa Wichtel y Aldo Corzo tuvieron casi un año de relación amorosa. Foto: Instagram

Alessa Wichte ha causado revuelo en redes al revelar que ya no tiene una relación amorosa con Aldo Corzo.

La actriz Alessa Esparza sorprendió a todos al confirmar públicamente que su romance con el futbolista Aldo Corzo llegó a su final. La integrante de la serie ‘Valentina Valiente’ decidió romper su silencio y contar que ambos optaron por seguir caminos distintos, generando gran revuelo entre sus seguidores y en el mundo de la farándula.

Alessa Wichtel confirmó ruptura con Aldo Corzo

La también modelo contó que la separación ocurrió hace algunas semanas y que ahora se encuentra enfocada completamente en nuevos retos personales y laborales. Aunque evitó entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura, dejó claro que atraviesa una etapa de cambios importantes en su vida.

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“Mi situación sentimental cambió hace unas semanas. Aldo y yo hemos tomado caminos separados. Cierro esta etapa con agradecimiento por lo compartido”, declaró Alessa Wichtel para la revista Cosas, pronunciándose por primera vez sobre el fin de su relación con el capitán de Universitario de Deportes.

Además, la actriz confesó que esta experiencia le dejó importantes lecciones sobre el amor y sobre ella misma. “Durante la relación aprendí mucho de mí misma y también sobre los límites que no estoy dispuesta a negociar”, expresó, dejando entrever que hubo situaciones que marcaron un antes y un después en la relación.

Actualmente, Alessa aseguró que toda su energía está puesta en sus metas profesionales y en nuevos proyectos que pronto dará a conocer. “Hoy estoy enfocada y entusiasmada con mi carrera, crecimiento personal y muchos proyectos que los van a sorprender”, comentó la actriz, emocionando a sus seguidores con lo que viene para esta nueva etapa.



(Foto: Instagram)

¿Quién es Alessa Wichtel?

Es el nombre artístico que usa la actriz peruana Alessa Esparza quien se ha convertido en una de las actrices peruanas más populares de los últimos años gracias a su participación en diversas producciones nacionales que conquistaron al público. Además de su carrera en la televisión, también mantiene una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte detalles de su día a día, proyectos y momentos personales. En las últimas semanas, su nombre volvió a sonar con fuerza tras confirmarse el fin de su relación con el futbolista Aldo Corzo.

La actriz de ‘Valentina Valiente’ no solo destaca por su talento frente a cámaras, sino también por la manera madura y firme con la que afrontó su mediática ruptura con el defensor y exseleccionado peruano.