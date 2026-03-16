Federico Salazar rompió su silencio tras separación de Katia Condos y respondió si hubo una tercera persona

Federico Salazar no descarta reconciliación con Katia Condos. Foto: Instagram

Por primera vez, el periodista Federico Salazar se refirió a su reciente separación de Katia Condos tras más de 30 años de relación.

La reciente separación de Federico Salazar y Katia Condos sorprendió a muchos, luego de que ambos anunciaran el fin de su matrimonio de 30 años mediante un comunicado. Tras conocerse la noticia, la actriz fue abordada por la prensa, pero evitó dar declaraciones, mientras que el conductor de noticias sí se pronunció brevemente ante las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’.

Durante el encuentro con la prensa, Salazar explicó cuál es la situación actual de su matrimonio y aclaró que todavía no han iniciado un proceso legal de divorcio. “No nos hemos divorciado, nos hemos separado”, comentó el periodista al ser consultado por un reportero del mencionado programa.

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Federico Salazar reveló si separación se dio por una tercera persona

Federico Salazar también fue consultado sobre si su separación de Katia Condos se dio a causa de una tercera persona, es decir, por una supuesta infidelidad de alguno de los dos. El periodista no tuvo problemas en responder a la incómoda pregunta.

"Se descarta. Las razones en realidad son muy personales y, como te repito, más allá del comunicado no vamos a extendernos, ¿no? Por respeto a nuestros hijos y todo", respondió Federico Salazar, descartando alguna infidelidad en su relación con la actriz.



(Fuente: 'Amor y Fuego')

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Federico Salazar no descarta reconciliación

El reportero de ‘Amor y Fuego’ también le preguntó a Federico Salazar sobre si existía la posibilidad de una reconciliación con Katia Condos. El periodista sorprendió con su respuesta. “No se descarta. No se descarta nada”, respondió el presentador de noticias.