Yaco Eskenazi y Ethel Pozo respondieron sobre supuesto amorío clandestino en el pasado

Yaco resaltó que es muy amigo del esposo de Ethel. Foto: captura TikTok

Durante la presentación oficial de ‘La Granja Vip’, Yaco Eskenazi y Ethel Pozo hablaron sobre los rumores de un supuesto romance entre ambos.

La conductora Ethel Pozo y el presentador Yaco Eskenazi decidieron pronunciarse sobre los rumores de un supuesto romance que surgieron cuando trabajaban juntos en el programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’. Durante la conferencia de prensa del nuevo reality 'La Granja VIP', que ambos conducirán en Panamericana Televisión, los presentadores dejaron claro que entre ellos nunca existió una relación sentimental.

Yaco Eskenazi y Ethel Pozo desmienten rumores de romance clandestino

Al ser consultado por el tema, Yaco Eskenazi negó tajantemente las especulaciones y recordó que estos comentarios comenzaron hace varios años, cuando coincidían en América Televisión. “Ese rumor no tiene pies ni cabeza”, afirmó el conductor. Por su parte, Ethel Pozo fue aún más directa al responder: “Ni en esta ni en otra vida”, asegurando que la relación entre ambos siempre fue únicamente de amistad.

Además, Ethel recordó que en 2018 incluso le consultaron por estos comentarios cuando participaba en una obra teatral. “Recuerdo que en 2018 me llamaron y me dijeron: ‘Es que están los rumores en el Teatro Municipal’, porque en ese momento estábamos haciendo la obra Los Camperinos. Y yo respondía: ‘Pero esta obra es infantil y todos los días vengo con mis hijas’”, explicó, señalando que para él todo era completamente normal.



(Fuente: Radiomar)

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Yaco resaltó que es muy amigo del esposo de Ethel

“A veces es difícil para algunas personas entender que un hombre y una mujer puedan convivir, ser amigos, trabajar juntos y que no pase nada más. Entonces se inventan cosas, se especula, y hay quienes sueltan información muy a la ligera, como si nada, haciendo que otros crean que hay algo más”, resaltó Yaco Eskenazi sobre lo que se dijo de él y Ethel Pozo.

Asimismo, resaltó que tiene una gran amistad con el esposo de su compañera de conducción. “Yo conozco a su esposo desde hace 25 años; es amigo mío del barrio. Julián es mi amigo desde que yo tenía 20 años. Así que no, nunca ha pasado nada más allá de una amistad”, finalizó.