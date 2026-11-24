Luren Márquez busca ganar la final del Miss Universo edición 75. (Foto: Miss Universo Perú / IG)

Luren Márquez buscará quedarse con la corona en una noche llena de emoción. Conoce todos los detalles para no perderte la gran final.

Este martes 24 de noviembre se realizará la gran final de Miss Universo 2026, donde 116 candidatas competirán por llevarse la corona. La ceremonia tendrá lugar en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

Entre las participantes estará la peruana Luren Márquez, quien buscará destacar en las diferentes etapas del concurso y conseguir un lugar entre las finalistas. La expectativa crece entre los seguidores, que esperan conocer a la sucesora de Fátima Bosch, ganadora de la edición 2025.

¿A qué hora comienza la final de Miss Universo 2026?

La final de Miss Universo 2026 comenzará a las 8:00 p. m. en Perú. Sin embargo, quienes quieran seguir los momentos previos podrán conectarse desde las 7:00 p. m., cuando se transmitirá el especial 'Celebrando Nuestras Reinas'.

(Foto: Miss Universo / IG)

¿Dónde ver Miss Universo 2026 EN VIVO?

En Estados Unidos, la ceremonia podrá seguirse por Telemundo, REELZ y la plataforma Peacock. Para el público de Latinoamérica, las opciones anunciadas son Telemundo Internacional y Universal+. La disponibilidad dependerá del país y del servicio contratado.

Al finalizar la competencia, se conocerá a la nueva Miss Universo, quien recibirá la corona de manos de Fátima Bosch. Mientras tanto, los peruanos estarán atentos a la participación de Luren Márquez y a la posibilidad de que consiga un lugar entre las finalistas.