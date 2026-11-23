Flavia Laos se quebró al recordar esta etapa de tu vida. (Foto: ‘¿Volverías con tu ex? 2’)

Flavia Laos reveló que tuvo problemas de adicción y rompió en llanto ante los comentarios de su expareja Austin Palao.

Flavia Laos rompió en llanto tras protagonizar un tenso cara a cara con Austin Palao en el reality chileno ‘¿Volverías con tu ex? 2’. Durante el enfrentamiento frente a sus compañeros, la actriz reveló que el cantante puso fin a su relación en el pasado tras interpretar como una infidelidad el hecho de que ella abrazara al hermano de una amiga.

Flavia Laos reveló que tenía problemas con el alcohol

Según detalló la intérprete, los celos del exchico reality provocaron constantes crisis entre ambos. "Para él eso fue lo peor, él pensó que le había sacado la vuelta. Me terminó mil veces", confesó visiblemente afectada al recordar las reiteradas rupturas que atravesaron por situaciones similares.

Por su parte, Austin Palao no se quedó callado y aseguró que los comentarios de su expareja dentro del encierro también lo han perjudicado, señalando episodios que quebraron su confianza. "Vino de un concierto un poco mareada… ¿y las mentiras que has dicho desde que inició el reality? ¿Tú crees que a mí no me afectan?", reclamó.

Ante estos cuestionamientos, Flavia Laos reconoció los errores de su pasado, aunque defendió su evolución personal y aseguró haber dejado atrás aquellas conductas. "Obviamente tuve un pasado, pero yo he salido de eso y he mejorado", respondió la artista antes de que la tensión siguiera escalando en el set.

(Foto: ¿Volverías con tu ex? 2)

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Al respecto, Luis Mateucci, actual pareja de la cantante, salió en su defensa y calificó las insinuaciones de Palao como un ataque innecesario hacia la imagen de Flavia. El argentino reveló que ella le contó que pasó por un tratamiento por problemas con el alcohol en su juventud, por lo que consideró una bajeza que alguien que dice guardarle cariño exponga ese tema públicamente.