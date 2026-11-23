Mario Irivarren defendió que Francho y su esposa se hayan dado otra oportunidad. Foto: captura YouTube

Francho Sierralta fue expuesto como el infiel del ampay en donde Mario Irivarren también fue otro de los protagonistas.

Mario Irivarren no se quedó callado y salió en defensa de su amigo Francho Sierralta, luego de que este protagonizara un incómodo momento durante un show de 'Luzu TV', donde quedó expuesto por una infidelidad relacionada con el polémico ampay del yate en Argentina en el que también estuvo involucrado el exchico reality. Sus declaraciones llamaron la atención, pues, aunque reconoció el error de su amigo, aseguró que una mala decisión no define a una persona.

Mario Irivarren sacó cara por su amigo Francho Sierralta

Durante sus declaraciones, Mario Irivarren dejó en claro que no pretende justificar lo ocurrido con Francho Sierralta. Sin embargo, destacó las cualidades de su amigo y aseguró que conoce muy bien cómo es realmente. “Yo lo conozco. Se mandó una cagada, eso no lo puede tapar nadie, ni con una pelota del tamaño de la Tierra. En eso coincidimos todos. Pero ¿esa acción en particular lo define? No, no lo define”, expresó.

El exchico reality también resaltó que Francho Sierralta tiene muchas virtudes que, según él, no deberían quedar opacadas por una equivocación. “Yo lo conozco. Francho es un tipazo, güey. Es un tipo bueno, noble, divertido, trabajador. Tiene un montón de cualidades. Se mandó una cagada, pero, ponte, si tú quieres juzgar a una persona por sus defectos, dejando de lado sus virtudes, no es una ecuación equitativa”, manifestó.

Asimismo, Mario Irivarren se mostró convencido de que su amigo aprendió la lección y que no volvería a cometer el mismo error. El influencer aseguró que Francho es consciente de las consecuencias de sus acciones. “Entonces, tú me dices: ‘¿Tú crees que lo vuelva a hacer?’. No. En lo que le reste de vida, creo que él es realmente superconsciente de la magnitud de lo que pasó. Lo tiene perfectamente interiorizado y no es algo que se vaya a repetir ni remotamente. ¿Entiendes?”, sostuvo.

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Mario Irivarren defendió que Francho y su esposa se hayan dado otra oportunidad

Mario Irivarren respaldó la decisión de Francho Sierralta y su pareja de continuar con su relación pese a lo sucedido. El exchico reality señaló que respeta que ambos hayan decidido darse una nueva oportunidad. “Me parece válido el próximo paso, por supuesto que me parece válido. Y aplaudo que dos personas que ya tienen una relación constituida hayan decidido tirar para adelante con su relación. A mí me da gusto”, comentó.

Finalmente, Mario Irivarren aseguró que su postura no se debe únicamente a la amistad que mantiene con Francho Sierralta. Según explicó, también se alegraría si una pareja desconocida decidiera superar una infidelidad y continuar junta. “Y dirán: ‘Ah, porque son tus amigos’. Mira, si no fueran mis amigos y no los conociera, si pasara esta misma situación con dos personas totalmente desconocidas para mí, me daría mucho gusto igual”, afirmó, dejando clara su posición frente a la polémica.