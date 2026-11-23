La pareja de Isabella Ladera no ocultó su entusiasmo por esta nueva aventura televisiva. Foto: Instagram

A través de sus redes sociales, Hugo García ha dado a conocer la noticia que ha emocionado a su familia y a sus fans.

Tras estar alejado de los realities y del mundo de la televisión durante varios meses, al parecer Hugo García ha decidido volver a la competencia. La noticia ha emocionado a sus seguidores y a su pareja Isabella Ladera, quien no dudó en brindarle todo su apoyo.

¿Hugo García vuelve ’Esto es guerra’ o ‘Combate’?

Como se sabe, Hugo García durante varios años fue una de las figuras principales de los realities peruanos. Primero ingresó a ‘Combate’ y luego fue parte de ‘Esto es guerra’ por varias temporadas, por lo que su anunció generó gran expectativa entre sus fans. No obstante, el modelo peruano confirmó su fichaje por un reality internacional.

PUEDES VER: Flavia Laos confesó que tuvo problemas con el alcohol y sorprendió con su revelación

Hugo García sorprendió a sus seguidores al anunciar que será uno de los participantes de la nueva temporada de 'Exatlón Estados Unidos', un reality de competencia que pone a prueba la fuerza, resistencia y habilidades físicas de sus participantes. El influencer peruano compartió la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó una imagen promocional en la que aparece con el uniforme azul del programa. "¡EL BABYYY ESTÁ DE VUELTA!", escribió emocionado.

La pareja de Isabella Ladera no ocultó su entusiasmo por esta nueva aventura televisiva y reveló que integrará el equipo de la Fuerza Azul. Hugo García contó que llevaba bastante tiempo guardando esta noticia y que finalmente podía compartirla con sus seguidores, quienes podrán acompañarlo en esta nueva etapa de su carrera.

"Somos parte de @exatlonestadosunidos. Por fin puedo contarles algo que vengo guardando hace mucho tiempo y quiero que ustedes me acompañen en este nuevo reto. Vamos a darlo todo por la FUERZA AZUL", expresó Hugo García en su publicación. Con este anuncio, el exchico reality se prepara para regresar a las competencias físicas y demostrar sus habilidades en uno de los formatos más exigentes de la televisión.



(Foto: Instagram)

PUEDES VER: Francho Sierralta es tildado de infiel y su esposa tiene insólita reacción

¿Cómo reaccionó Isabella Ladera al ingreso de Hugo García a conocido reality?

Luego de que Hugo García anunciara su participación en 'Exatlón Estados Unidos', su pareja, Isabella Ladera, no tardó en reaccionar a la emocionante noticia. La influencer venezolana apareció en los comentarios de Instagram para demostrarle todo su apoyo al exchico reality peruano, quien se prepara para enfrentar un nuevo desafío en la televisión.

"Nuestro campeeeeeeeoonnnnn, vamos a ti", escribió Isabella Ladera junto a varios emojis de corazones, dejando en evidencia lo orgullosa que se siente de su pareja. Sin embargo, ese no fue su único mensaje, pues minutos después volvió a comentar la publicación con una frase llena de confianza: "Ya es tuyo".

Con estas emotivas palabras, Isabella Ladera dejó claro que confía plenamente en las capacidades de Hugo García para destacar en 'Exatlón Estados Unidos'. La influencer celebró esta nueva etapa de su pareja y no dudó en alentarlo públicamente, demostrando que estará apoyándolo mientras busca dejarlo todo en la competencia.