Flavia Laos cuenta la verdad sobre su ruptura con Patricio Parodi: "No se acabó el amor"

Flavia Laos hace inesperada confesión sobre su expareja Patricio Parodi. /Foto: Tiempo Muerto

La influencer reveló que el romance terminó por diferencias en sus metas, aunque el amor no se había extinguido.

Flavia Laos sorprendió al hablar sin filtros sobre su pasada relación con Patricio Parodi. Durante una entrevista, la actriz e influencer decidió aclarar las razones que llevaron al fin de su romance y despejó las especulaciones que surgieron durante años.

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Flavia Laos reveló cómo terminó su relación con Patricio Parodi

La también cantante explicó que la ruptura no estuvo relacionada con infidelidades o peleas, sino con las diferencias en los proyectos de vida que ambos tenían. Según contó, cada uno buscaba un camino distinto para su futuro.

"No somos amigos, no hablamos. Tuvieron una oportunidad, si no se dio en esa oportunidad, ya quedan atrás. Cada uno quería cosas distintas para su vida, yo tenía ciertas metas, mi sueño era aparecer en Netflix y lo logré, y él tenía otro tipo de metas y estilo de vida", expresó.

Flavia Laos también dejó en claro que actualmente no mantiene ningún tipo de comunicación con el integrante de 'Esto es Guerra'. Aseguró que esa etapa quedó completamente atrás y que ambos siguieron caminos diferentes.

(Foto: Tiempo Muerto)

Sin embargo, la influencer sorprendió al revelar que el amor entre los dos aún existía cuando decidieron poner fin a la relación. "No terminamos tampoco odiándonos, no es que se haya acabado el amor…", comentó.