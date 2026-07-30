Mamá de Nicola Porcella no se guardó nada y fulminó a Pablo Heredia: "Malagradecido"

La mamá de Nicola Porcella reveló que considera un hijo a Pablo Heredia. (Foto: Panamericana/ 'Cómplices del desmadre')

La madre del exchico reality contó que trató al argentino como un hijo, pero terminó enfrentando varios problemas durante su estadía.

Fiorella Solimano, madre de Nicola Porcella, sorprendió al contar algunas anécdotas de la convivencia que tuvo con el actor argentino Pablo Heredia, quien vivió una temporada en su casa cuando era amigo cercano del exchico reality.

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Madre de Nicolla Porcella tildó de malagradecido a Pablo Heredia

Las revelaciones se dieron durante el podcast 'Cómplices del desmadre', conducido por Nicola Porcella y Wendy Guevara. En medio de la conversación, doña Fiorella calificó a Heredia de "malagradecido", aunque aclaró que siempre lo recibió con mucho cariño y sin esperar nada a cambio.

"Era un hijo más", comentó Fiorella Solimano, recordando que incluso le mandó a hacer un pijama navideño para que compartiera las celebraciones familiares junto a ellos.

Sin embargo, explicó que el problema surgió porque Pablo Heredie consultaba directamente con Nicola algunos temas de la casa, en lugar de hablar con ella, quien estaba a cargo del hogar mientras su hijo se encontraba en México. Según contó, esta situación provocaba discusiones entre madre e hijo.

(Foto: 'Cómplices del desmadre')

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Además, recordó un episodio que la molestó especialmente: Pablo instaló una piscina en el departamento pese a que ella le había advertido que el agua podía filtrarse y causar problemas.

Aunque el actor aseguraba que Nicola Porcella había aprobado la idea, doña Fiorella insistía en que respetara las reglas de la casa. Finalmente, también aclaró que, durante el tiempo que vivió con ellos, Pablo Heredia nunca realizó fiestas en su vivienda.