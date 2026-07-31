Mario Irivarren perdió los papeles en vivo contra su productora en ‘La Manada’ y redes lo critican

Mario Irivarren y la fuerte advertencia a productora de 'La Manada'. Foto: captura YouTube

Algunos usuarios en redes calificaron la reacción de Mario Irivarren como pasivo agresivo.

Mario Irivarren protagonizó un tenso momento durante la transmisión en vivo de su programa de streaming ‘La Manada’. El conductor discutió con Jatziry Abad, integrante del equipo de producción, y el cruce de palabras no pasó desapercibido entre los espectadores.

Mario Irivarren estalló contra productora de ‘La Manada’

Todo comenzó cuando el exintegrante de ‘Esto es guerra’ saludó a sus compañeros y a la producción. En ese momento, Gerardo Pe comentó en tono de broma que algunos trabajadores parecían estar “resentidos”, lo que generó curiosidad entre los conductores.

Laura Spoya intentó explicar que el supuesto malestar se debía a que ella y Mario habían decidido regresar antes de sus vacaciones. Según indicó, ambos volvieron para continuar con las transmisiones programadas para el jueves y viernes. Sin embargo, una voz del equipo de producción intervino desde fuera de cámaras y desmintió esa versión. “No estás ni cerca”, se escuchó decir, dejando claro que el problema tendría otro origen.

Tras ese comentario, Mario decidió enfrentar la situación en vivo y se dirigió directamente a Jatziry. “Si quieren lo hablo en vivo y a la... Si quieren empezar a hacer el programa no tengo ningún problema. Vinimos acá de vacaciones y, particularmente, tu actitud no me parece la correcta. Si quieres hablar en vivo no tengo ningún problema”, expresó.

La productora respondió que no acostumbraba ventilar temas internos frente al público. “En primer lugar, yo no hablo cosas que pasan internamente en público y en vivo porque no es mi manera de ser. Ha estado todo tranquilo y Gerardo ha hecho esa broma. ¿Por qué te pones tan tenso?”, señaló.



(Fuente: La Manada)

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Mario Irivarren y la fuerte advertencia a productora

Lejos de terminar la discusión, Mario insistió en que estaba dispuesto a hablar del tema ante la audiencia. Además, sostuvo que las personas deben aceptar sus errores cuando no cumplen correctamente con sus responsabilidades laborales.

“Cuando alguien hace las cosas bien se le aplaude, pero cuando alguien hace las cosas mal o falla en su trabajo tiene que tener la entereza de aceptar cuando no hace las cosas bien. Cuando se hacen las cosas mal, creo que a veces es necesaria un poco de mano firme o comentarios un poco ásperos”, afirmó.

Mario Irivarren advirtió que la conversación continuaría después del programa. “Después del programa, si quieres hablamos con todos y vamos a tener que hablar ahí atrás cosas bien incómodas. Yo no me voy a guardar absolutamente nada cuando hablemos allá atrás porque, si me quieres echar a mí la culpa de algo o responsabilizarme, te vas a enterar de que las cosas son distintas. Si te quieres agarrar conmigo porque quieres que yo haga el papel del malo, te vas a ir un poco de cara, bastante. Con todo el cariño y respeto”, manifestó.

Este incómodo episodio no tardó en hacerse viral en donde la mayoría de usuarios expresaron su rechazo a la reacción del exintegrante de ‘Esto es guerra’: “Mario no tiene control de la ira”, ”Sus ex lo acusan de explosivo y que las trataba mal; cuando el río suena ...“, “Demasiado prepotente y soberbio”.