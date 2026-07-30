Mario Hart hizo conmovedor pedido tras terminar su relación con Korina Rivadeneira

Mario Hart compartió una frase que rápidamente llamó la atención en redes sociales. Foto: Instagram

Tras confirmar el fin de su largo romance con Korina Rivadeneira, Mario Hart compartió un mensaje que llamó la atención de sus fans.

Mario Hart volvió a conmover a sus seguidores al compartir un sentido mensaje relacionado con sus hijos. La publicación apareció poco después de que confirmara el fin de su matrimonio con Korina Rivadeneira, con quien mantuvo una relación durante más de nueve años.

El piloto de autos aseguró que la separación se dio de mutuo acuerdo y que no hubo terceras personas involucradas. Aun así, sus recientes publicaciones dejaron entrever que atraviesa una etapa complicada, especialmente por los cambios en su vida familiar.

¿Cuál fue el desgarrador pedido de Mario Hart?

A través de sus historias de Instagram, Hart compartió una frase que rápidamente llamó la atención en redes sociales. “Señor, cuida a mis hijos cuando mis ojos no puedan verlos”, se leía en la publicación, la cual fue difundida poco después de anunciar su ruptura con la madre de sus hijos.

En una entrevista con Shirley Arica, el también cantante habló con sinceridad sobre lo difícil que ha sido adaptarse a su nueva rutina como padre separado. Según explicó, uno de los golpes más fuertes ha sido dejar de compartir con sus hijos todos los días.

“Acostumbrarme a no ver a mis hijos, sobre todo a no despertarme con ellos, a no dormirlos todos los días. Yo soy muy querendón. Me encanta apapacharlos, dormirme con ellos, echarme con ellos, besuquearlos”, contó Mario Hart, evidenciando cuánto extraña esos momentos cotidianos con sus pequeños.



(Foto: Instagram)

PUEDES VER: Mario Hart reveló que tomará una inesperada decisión después de separarse de Korina

Mario Hart asegura que Paloma es solo su amiga

Mario Hart habló con cariño sobre Paloma Fiuza y aseguró que es una de las pocas amistades sinceras que conserva de su paso por los realities. Sin embargo, Shirley Arica lo puso en aprietos al comentar que, desde su punto de vista, la brasileña tendría un interés especial en él.

“Sí la vi, dijo: ‘Mario me encanta, es lindo’. Le faltaban los dos corazones en los ojos y mi percepción como mujer es que tú le gustas, le encantas. Lo dijo como si le hubieran propuesto algo. Mamita, tienes que escuchar la otra parte”, expresó Arica durante la conversación.

Ante estas palabras, Mario Hart solo atinó a reírse y negó que exista algo más que una amistad entre ambos. Aun así, no dudó en elogiarla. “Paloma es una linda amiga. Dentro de todo esto de los realities, algunos pocos se quedaron como amigos de verdad. Entre ellos están Paloma, Diana Sánchez, Yiddá”, señaló.