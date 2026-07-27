Mario Hart reveló que tomará una inesperada decisión después de separarse de Korina

Mario Hart habló de todo con Shirley Arica. Foto: captura YouTube

El exintegrante de Combate Mario Hart dijo que tras su ruptura con Korina, hoy por hoy ya no quiere más hijos.

Mario Hart volvió a llamar la atención de todos tras contar que evalúa someterse a una vasectomía. Durante una entrevista con Shirley Arica, el conductor explicó que actualmente no desea tener más hijos, aunque todavía no ha tomado una decisión definitiva.

La revelación se dio poco después de anunciar su separación de Korina Rivadeneira. El piloto señaló que, antes de realizarse el procedimiento, quiere tomar algunas precauciones, ya que reconoce que con el paso de los años podría cambiar de opinión y desear convertirse en padre por tercera vez.

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¿Qué dijo Mario Hart sobre hacerse la vasectomía?

“Tengo a mis hijos de 3 y 5 años. No (quiero más hijos), de hecho, ese frasquito que has visto ahí es un fertitest para ver qué tan fértil sigo siendo y con eso poder operarme y hacerme la vasectomía”, le contó a la ‘Chica realidad’.

Mario Hart también explicó que todo dependerá de los resultados de la prueba. Según indicó, una de sus opciones sería congelar sus espermatozoides antes de someterse a la intervención, para mantener abierta la posibilidad de tener otro hijo en el futuro.

“Por si acaso, dejarlos ahí porque uno nunca sabe, pero ahora es un no rotundo”, respondió a Shirley Arica. De esta manera, dejó claro que, por el momento, no piensa ampliar su familia, aunque tampoco quiere cerrar completamente esa puerta.



(Foto: Podcast Shirley Arica)

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Mario Hart asegura que Paloma es solo su amiga

Mario Hart habló con cariño sobre Paloma Fiuza y aseguró que es una de las pocas amistades sinceras que conserva de su paso por los realities. Sin embargo, Shirley Arica lo puso en aprietos al comentar que, desde su punto de vista, la brasileña tendría un interés especial en él.

“Sí la vi, dijo: ‘Mario me encanta, es lindo’. Le faltaban los dos corazones en los ojos y mi percepción como mujer es que tú le gustas, le encantas. Lo dijo como si le hubieran propuesto algo. Mamita, tienes que escuchar la otra parte”, expresó Arica durante la conversación.

Ante estas palabras, Mario Hart solo atinó a reírse y negó que exista algo más que una amistad entre ambos. Aun así, no dudó en elogiarla. “Paloma es una linda amiga. Dentro de todo esto de los realities, algunos pocos se quedaron como amigos de verdad. Entre ellos están Paloma, Diana Sánchez, Yiddá”, señaló.