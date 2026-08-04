Flavia Laos fue agredida tras escena de celos en reality chileno

Lo que empezó como una discusión terminó en una fuerte pelea de golpes que sorprendió a todos los participantes del programa.

Flavia Laos volvió a protagonizar un tenso momento en el reality chileno '¿Volverías con tu ex? 2?', aunque esta vez no fue por un romance, sino por un enfrentamiento que terminó con una presunta agresión física por parte de Bárbara Muriel.

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Flavia Laos fue agredida por influencer chilena

Desde su ingreso al programa, la influencer peruana ha mantenido una relación complicada con Bárbara Muriel y Guarén, protagonizando constantes cruces; sin embargo, la tensión llegó a su punto más alto.

Todo comenzó cuando Flavia Laos compartía un momento con otras participantes en la cama de Luis Mateucci. La situación cambió cuando Nicolás Salabarrieta le avisó a Bárbara Muriel que la peruana estaba acostada en su espacio.

Al enterarse, Bárbara se dirigió hacia Flavia para pedirle que abandonara el lugar. Ambas comenzaron a discutir mientras el resto de participantes observaba el intercambio de palabras.

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La expareja de Austin Palao se puso de pie para responder la actitud de su compañera y, cuando parecía que todo terminaba, el enfrentamiento pasó de las palabras al contacto físico.

(Foto: Volverías con tu ex 2?)

"¿Qué te pasa? ¡Me jaló el pelo!", exclamó Flavia Laos, visiblemente molesta, mientras los demás participantes intervinieron para separarlas y evitar que la pelea continuara escalando.