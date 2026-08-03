Sheyla Rojas captada muy cercana a excongresista y enciende rumores de romance

Sheyla Rojas fue captada junto al excongresista de la República. (Foto: Sheyla Rojas/ Instagram - Amor y Fuego)

La exchica reality fue vista muy sonriente junto a un conocido excongresista, alimentando las especulaciones sobre un posible nuevo capítulo en su vida amorosa.

Sheyla Rojas vuelve a captar la atención de la farándula local. A pocas semanas de confirmar el fin de su relación con Sir Winston, la exchica reality fue captada en compañía del excongresista Joaquín Ramírez, despertando rumores de un posible nuevo romance.

Sheyla Rojas fue captada junto a excongresista

El adelanto del programa 'Amor y Fuego' mostró a la influencer compartiendo una salida con el político en un restaurante. En las imágenes ambos aparecen sonrientes, conversando y posando juntos para fotografías, lo que desató todo tipo de especulaciones sobre el vínculo que mantendrían.

Fiel a su estilo, el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre presentó a Ramírez como el supuesto "nuevo saliente" de Sheyla Rojas e ironizó sobre su elección de parejas. Sin embargo, el programa también recordó las polémicas investigaciones que han rodeado al excongresista durante los últimos años.

En el avance se mostraron antiguos titulares relacionados con presuntas investigaciones por lavado de activos y otros delitos, además de declaraciones que Joaquín Ramírez brindó en el pasado sobre su situación económica.

(Foto: Amor y Fuego/ Instagram)

Hasta el momento, Sheyla Rojas no se ha pronunciado para aclarar cuál es su verdadera relación con el exparlamentario. Mientras tanto, las imágenes ya generan revuelo en redes sociales y alimentan los rumores de que la modelo habría encontrado nuevamente el amor tras su mediática separación de Sir Winston.