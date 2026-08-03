Milenka y Zully dejaron en shock a sus fans tras anunciar su reconciliación

Zully reveló el motivo de su distanciamiento de Milenka. Foto: TikTok

Las famosas creadoras de contenido decidieron hablar sobre el verdadero motivo de su separación para luego sellar su reconciliación con un emotivo abrazo.

El TikTok estalló luego de darse la reconciliación entre las famosas creadoras de contenido peruanas Milenka y Zully. Luego de estar alejadas por varios meses, las tiktokers decidieron hablar sobre sus diferencias y amistarse.

Milenka y Zully se reconciliaron

Como se sabe, tanto Zully como Milenka se encuentran en México realizando colaboraciones con creadores de contenido de ese país. Fue precisamente en la fiesta del youtuber Nando donde se produjo el primer encuentro entre las peruanas.

Aunque Zully y Milenka trataron de mantener en privado este encuentro, fue el youtuber Libardo quien reveló las imágenes que hicieron estallar TikTok. Luego, ambas creadoras de contenido se comunicaron con sus comunidades para expresar su molestia y señalar que no dieron autorización para que se revelara la conversación que mantuvieron.

Sin embargo, durante la madrugada del martes, Zully y Milenka dejaron en shock a sus comunidades al realizar una transmisión en vivo y mostrar que se encontraban juntas después de mucho tiempo.



(Fuente: Ric La Torre)

Zully reveló el motivo de su distanciamiento de Milenka

En presencia de Milenka, Zully contó que el distanciamiento se produjo cuando intentó comunicarse con su amiga, pero recibió una mala respuesta de su madre, Anita. Aunque después trataron de conversar, ambas comentaron que finalmente no pudieron hacerlo debido al accionar de la madre de Milenka. Por ello, decidieron continuar sus caminos por separado.