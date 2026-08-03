Roro, influencer española, desata ola de críticas por ofensivo comentario sobre Perú

La influencer reveló que realizó ese comentario cuando tenía 17 años. (Foto: Roro/ Instagram)

Tras la controversia, Roro aseguró que actuó por inmadurez y afirmó que hoy siente admiración por la cultura del país.

La influencer española Roro se hizo viral luego de que resurgiera una antigua publicación en la que hizo un comentario considerado ofensivo hacia Perú. El mensaje se viralizó en plataformas como TikTok provocando una ola de críticas por parte de usuarios peruanos.

Roro explicó por qué realizó ese comentario sobre Perú

La controversia surgió por una respuesta que la creadora de contenido dio hace varios años cuando un usuario le preguntó si era peruana. En ese momento, Roro respondió con un "Never" acompañado de un emoji de vómito, lo que fue interpretado como una expresión de rechazo hacia el país.

Ante la repercusión del caso, la influencer decidió pronunciarse y explicó que escribió ese comentario cuando tenía 17 años. Según indicó, en aquella época actuó por inmadurez y porque le hacía gracia un meme que circulaba en España relacionado con Perú.

"Era una niña ignorante y me hacía gracia el meme que había en España con Perú", manifestó Roro, quien reconoció que sus palabras pudieron haber ofendido a muchas personas.

(Foto: Roro/ Instagram)

La española también ofreció disculpas a quienes se sintieron afectados y aseguró que su opinión ha cambiado con el paso de los años. Actualmente, con 24 años, afirmó que siente admiración por Perú, especialmente por su cultura y su gastronomía.