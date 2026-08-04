Sheyla Rojas confirma vínculo con excongresista pese a las polémicas

Sheyla Rojas confirmó que está conociendo al excongresista de La República. (Foto: ATV/ Congreso)

¡No le importan las críticas! Sheyla Rojas confirmó que está conociendo al excongresista y aseguró que prefiere juzgarlo por el trato que ha recibido.

Sheyla Rojas rompió su silencio y confirmó que está saliendo con Joaquín Ramírez, excongresista de Fuerza Popular. La influencer hizo la revelación durante una entrevista con Magaly Medina, luego del ampay difundido por 'Amor y Fuego'.

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Sheyla Rojas confirmó que está conociendo a Joaquín Ramírez

La exintegrante de 'Esto es Guerra' explicó que, tras terminar su relación con Sir Winston, se encuentra conociendo al exparlamentario. Además, aseguró que, por ahora, solo puede hablar de la experiencia que ha tenido con él.

Ante ello, Magaly Medina le preguntó si no le preocupaban las investigaciones judiciales que afronta el excongresista. Fiel a su estilo, Sheyla Rojas respondió que conoce el lado empresarial de Joaquín Ramírez y destacó que es un hombre trabajador.

La popular 'Urraca' le aconsejó ser cautelosa; sin embargo, Sheyla Rojas reiteró que recién está conociendo al excongresista y que prefiere formarse una opinión basada en el trato que ha tenido con él.

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La influencer fue consultada sobre si saldría con una persona sin recursos económicos. Su respuesta fue contundente: aseguró que busca admirar a su pareja y que no estaría con "cualquier hijito del vecino".