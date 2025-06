Flavia Laos reveló chats comprometedores de Pablo Heredia sobre Ale Fuller

Flavia Laos y Pablo Heredia tuvieron un corto romance en 2018. Foto: Instagram

Flavia Laos rompió su silencio tras ‘El valor de la verdad’ de Pablo Heredia. La actriz mostró chats que mantuvo con el argentino en 2018.

Tras las revelaciones de Pablo Heredia en ‘El valor de la verdad’ en donde hizo confesiones sobre sus amoríos con Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos. Esta última decidió no quedarse callada y decidió exponer chats comprometedores con el actor argentino en donde se evidencia que trataba de buscar discordia entre las amigas.

En una entrevista con ‘Amor y Fuego’, Flavia Laos compartió chats privados con Pablo Heredia del año 2018, justo después de que terminara el breve romance que tuvo con el actor argentino, conocido por su participación en Rebelde Way.

Flavia Laos expuso reveladores chats de Pablo Heredia

Flavia aclaró que su vínculo con Heredia no fue una relación seria, ya que solo salieron durante tres semanas. También explicó que comenzaron a verse alrededor de un mes después de que Pablo terminara con Ale Fuller.

Según la actriz, fue Pablo quien se involucró más emocionalmente en la relación, y reveló conversaciones donde él intentaba que ella desconfíe de Ale Fuller, diciéndole que esta la envidiaba.

En uno de los mensajes, Flavia escribió: “Yo me arrepiento de haber dañado a una amiga (Ale), por lo demás fue lindo el tiempo que duró”. A lo que Pablo respondió: “Pero no era tu amiga ni lo será nunca, te envidiaba muchísimo y si estuvo así es por pura competencia y ego. Ella no valoró lo que tenía ni cuidó. Me duele que sufra, pero es por puro ego”.



(Fuente: 'Amor y fuego')

Pablo Heredia le pidió a Flavia Laos que no hable mal de él

En la conversación de WhatsApp, Pablo Heredia le expresó a Flavia Laos lo mucho que la quería, y le pidió que no hablara mal de él, ya que su breve romance estaba llegando a su fin.

"A ti te quise muchísimo. Así que me gustaría que lo creas y que hables bien de mí, sin rencores, porque parece que no me conocieras. Yo nunca hablo más de nadie, no tengo tiempo de eso", le escribió el actor.

Lo que más llamó la atención del chat fue que Pablo admitió haber arruinado su relación con Ale Fuller, ya que, según confesó, siempre sintió algo especial por Flavia Laos. Expresó: "Soy buena persona contigo y con todos, si la cag** con Ale fue porque desde el primer momento sentí cosas por ti y no lo supe manejar. Por eso pedí disculpas y me hago cargo de todo. Para mí no fue en vano, me salió mal, pero fui sincero con lo que sentía".