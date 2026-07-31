Fran Maira, ex de Austin Palao, reaparece con visibles lesiones y preocupa a sus seguidores

La artista habló por primera vez sobre su estado de salud y explicó que recibe apoyo psicológico para superar lo ocurrido.
Fran Maira generó preocupación entre sus seguidores luego de aparecer con visibles lesiones en el rostro durante una transmisión en vivo. La expereja de Austin Palao habló por primera vez sobre el delicado momento que atraviesa.
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¿Que se sabe sobre la agresión de Fran Maira, expareja de Austin Palao?
En los videos compartidos en redes sociales, la también exparticipante de 'Gran Hermano' mostró moretones en la cabeza, la nariz y los labios, además de golpes en el cuello y una lesión en uno de sus dedos, el cual permanece inmovilizado.
Según informó el programa 'Hay que decirlo', el incidente habría ocurrido durante el fin de semana y Fran Maira tuvo que acudir a una clínica de Santiago para recibir atención médica. Las versiones sobre lo sucedido son diversas y continúan siendo materia de debate.
(FOTO: Fran Maira/ Instagram)
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Fran Maira decidió dar su versión de los hechos en una entrevista con el programa Que te lo digo. La cantante confesó que atraviesa un momento muy difícil y que actualmente recibe apoyo psicológico.
"No estoy bien, obviamente, estoy mal, pero saliendo adelante como siempre", expresó la artista. Además, cuestionó la difusión de las imágenes y aseguró que los videos fueron publicados sin su autorización y que no muestran lo ocurrido de manera completa, ya que, según afirmó, fueron editados y sacados de contexto.
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