Christian Cueva respondió sobre el polémico chat con Melissa Klug y la frase “esa cosita es mía”

La respuesta de Cueva generó más dudas. Foto: captura YouTube

En ‘Amor y Fuego’, Christian Cueva no solo habló de los conflictos con Pamela López, sino que respondió a todas las preguntas.

El último lunes, Christian Cueva sorprendió a todos al aparecer como invitado especial de Rodrigo González y Gigi Mitre en ‘Amor y Fuego’. Por primera vez, el futbolista decidió brindar una extensa entrevista en dónde habló de los conflictos legales con su expareja Pamela López y sus polémicas con otras personas.

¿Qué dijo Cueva sobre la frase “esa cosita es mía”?

Tras varios meses sin pronunciarse y en medio de un proceso legal complicado con Pamela López, en ‘Amor y Fuego’, Christian Cueva decidió finalmente hablar sobre la polémica que lo vincula con Melissa Klug, la cual se originó tras la filtración de chats donde se leía: “Esa cosita es mía”. El futbolista sorprendió al no desmentir de forma directa la situación y dar una respuesta que generó aún más comentarios en redes.

El escándalo se hizo público cuando la madre de sus hijos difundió conversaciones del jugador en las que este le enviaba mensajes a Melissa Klug con frases como “esa cosita es mía o no”, “agárrame entonces” y “quiero que seas mía siempre”, entre otros. Pese a la difusión de estos chats, el deportista evitó confirmar o negar si mantuvo algún tipo de relación con ella.

“Yo hablarte de terceras personas no, no lo voy a hacer, ni de Melissa, ni de Pepita, ni de Juanita. Pueden decir mil cosas y al principio de todo te dije, yo asumo mis errores”, declaró Christian Cueva, añadiendo que no busca justificarse: “Yo asumo eso. No vengo a lavarme la cara”.

Sin embargo, su respuesta generó más dudas, ya que no negó el vínculo como sí lo hizo en otras ocasiones al ser consultado por Marisol. Más adelante, el jugador reflexionó sobre sus errores personales y en su relación: “En términos generales, mi error como pareja lo asumo… creo que no es momento de hablar de personas que tienen hijos, tienen familia, pero sí puedo decir que en mi relación me equivoqué”.



(Fuente: 'Amor y Fuego')

Cueva y los detalles de su propuesta de conciliación con Pamela López

Según el documento leído por Rodrigo González, Christian Cueva habría propuesto aumentar la pensión de alimentos de 12 mil a 18 mil soles mensuales para sus tres hijos, monto que cubriría alimentación, educación, vestimenta y recreación. Además, el futbolista indicó que también asumiría el pago completo del seguro médico de los menores.

En cuanto al régimen de visitas, Cueva solicitó que estas sean libres y coordinadas previamente con Pamela López, además de mantener comunicación diaria con sus hijos mediante llamadas o videollamadas. Asimismo, dentro de su propuesta patrimonial, ofreció transferir el 100 % de dos propiedades, incluyendo una camioneta y un terreno, y planteó dejar a nombre de sus hijos la vivienda donde actualmente residen para asegurar su futuro.