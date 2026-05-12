Andrés Wiese confesó que tiene grave problema de salud y generó preocupación en fans

La confesión que realizó Andrés generó preocupación entre sus seguidores. (Foto: Andrés Wiese/ Facebook)

¡Preocupación total! El actor de 'Al fondo hay sitio' confesó que tiene grave problema de salud, pero aún no logra encontrar un diagnóstico.

Andrés Wiese preocupó a sus seguidores luego de compartir un video en redes sociales donde reveló el problema de salud que viene padeciendo desde hace varios años y que, hasta el momento, no ha logrado diagnosticar correctamente.

Andrés Wiese revela que tiene graves problemas de salud

El actor, recordado por interpretar a 'Nicolás de las Casas' en 'Al fondo hay sitio', publicó un breve video de 10 segundos en su cuenta oficial de Facebook mostrando los fuertes calambres y entumecimientos que afectan sus manos.

En las imágenes se observa cómo sus dedos presentan dificultades para moverse con normalidad debido al dolor y la rigidez que experimenta constantemente. El malestar, según dejó entrever el actor, incluso afecta algunas de sus actividades cotidianas.

(Foto: Andres Wiese / Instagram)

“Llevo años con estos calambres en las manos, duelen mucho y hasta hoy no encuentro un diagnóstico”, escribió Andrés Wiese junto al video que rápidamente generó impacto entre sus seguidores.

Tras la publicación, cientos de usuarios reaccionaron con mensajes de apoyo y preocupación por el estado de salud del actor peruano, deseándole pronta recuperación y esperando que pronto pueda encontrar un tratamiento adecuado para aliviar sus molestias.