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Andrés Wiese confesó que tiene grave problema de salud y generó preocupación en fans

Martes, 12 de mayo de 2026 11:49

La confesión que realizó Andrés generó preocupación entre sus seguidores. (Foto: Andrés Wiese/ Facebook)

¡Preocupación total! El actor de 'Al fondo hay sitio' confesó que tiene grave problema de salud, pero aún no logra encontrar un diagnóstico.

Andrés Wiese preocupó a sus seguidores luego de compartir un video en redes sociales donde reveló el problema de salud que viene padeciendo desde hace varios años y que, hasta el momento, no ha logrado diagnosticar correctamente.

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Andrés Wiese revela que tiene graves problemas de salud

El actor, recordado por interpretar a 'Nicolás de las Casas' en 'Al fondo hay sitio', publicó un breve video de 10 segundos en su cuenta oficial de Facebook mostrando los fuertes calambres y entumecimientos que afectan sus manos.

En las imágenes se observa cómo sus dedos presentan dificultades para moverse con normalidad debido al dolor y la rigidez que experimenta constantemente. El malestar, según dejó entrever el actor, incluso afecta algunas de sus actividades cotidianas.

(Foto: Andres Wiese / Instagram)

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“Llevo años con estos calambres en las manos, duelen mucho y hasta hoy no encuentro un diagnóstico”, escribió Andrés Wiese junto al video que rápidamente generó impacto entre sus seguidores.

Tras la publicación, cientos de usuarios reaccionaron con mensajes de apoyo y preocupación por el estado de salud del actor peruano, deseándole pronta recuperación y esperando que pronto pueda encontrar un tratamiento adecuado para aliviar sus molestias.

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