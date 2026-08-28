Gisela Valcárcel 'besó' los 'coquitos' de Mario Hart y Ethel quedó en 'shock'

Gisela vivió un 'picante' momento al ver los 'coquitos' de Mario Hart. (Foto: Mario Hart/ Instagram)

¡Se pasó de coqueta! La popular conductora se animó a tocar los 'coquitos' de Mario Hart y protagonizó singular momento.

Gisela Valcárcel visitó el set de 'Sin más que decir' y se robó el show. Fiel a su estilo, la conductora de televisión se animó a recrear una escena que, en su momento, dio mucho de qué hablar. Sin embargo, Ethel Pozo tuvo una singular reacción.

Gisela Valcárcel 'besó' los coquitos de Mario Hart

El encuentro entre Mario Hart y Gisela permitió revivir algunos momentos de 'El Gran Show'. En medio de la conversación, el piloto le recordó a la conductora cuando ella se animó a besarle los 'coquitos'. Ante ello, Ethel no dudó en increpar a su mamá por haber protagonizado aquella escena.

Gisela solo atinó a sonreír y señaló que todo era parte del show. En ese momento, María Pía le preguntó a la conductora si quería ver los abdominales del piloto, quien actualmente se encuentra soltero.

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La ‘Señito’, sin dudarlo, aceptó la propuesta de María Pía. Entonces, la expareja de Korina Rivadeneira se levantó el polo y Gisela se acercó para ver sus 'coquitos'. Rápidamente, Ethel le pidió que no recreara la escena que protagonizó hace algunos años, pues sus nietas también estaban viendo el programa.

(Sin más que decir/ YouTube)

Gisela Valcárcel solo sonreía mientras observaba los abdominales de Mario Hart. Finalmente, la conductora besó su propia mano y tocó los abdominales del piloto, quien luego decidió abrazarla.