Samahara Lobatón termina golpeada tras protagonizar fuerte pelea en 'La Prisión de Destino 2'

Samahara Lobatón indicó que Sheila debe ser eliminada. (Foto: La Prisión de Destino)

La hija de Melissa Klug tuvó un fuerte enfrentamiento con la joven cubana que está coqueteando con Youna.

Samahara Lobatón protagonizó uno de los momentos más tensos de 'La Prisión de Destino 2' tras enfrentarse con Sheila, una influencer cubana vinculada sentimentalmente con Youna. La discusión terminó en una pelea física y generó polémica entre los participantes del reality.

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El enfrentamiento ocurrió durante la cena. Samahara y Sheila comenzaron a intercambiar palabras hasta que la influencer mencionó a los hijos de la influencer, lo que provocó una fuerte reacción de ella.

Samahara Lobatón tiene fuerte pelea con Sheila

Tras la discusión, Samahara le arrojó el agua que estaba tomando. Sheila respondió lanzándole comida de la bandeja. La situación se salió de control cuando Sheila se acercó a Samahara y la agarró de los cabellos.

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Samahara intentó defenderse y pidió que la retiraran del programa, pues consideraba que Sheila incumplió una de las reglas. Sin embargo, Sheila regresó posteriormente al reality, mientras que Samahara dejó de aparecer en las siguientes escenas.

Durante el enfrentamiento, Youna decidió no intervenir, pero minutos después indicó que Sheila no se había insultado a los hijos de Samahara Lobatón, por ello, no defendería a la madre de su única hija.