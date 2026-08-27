Youna enfrentó a Samahara Lobatón, la llamó mala madre y pidió la custodia de su hija

Youna le pidió a Samahara Lobatón que le otorgue la custodia legal de su hija. Foto: captura YouTube

Durante la transmisión del reality ‘La prisión del destino 2’, Youna y Samahara discutieron fuertemente y el barbero no dudó en acusarla de no haber protegido a su hija.

Youna volvió a protagonizar una fuerte discusión con Samahara Lobatón durante una nueva emisión de ‘La prisión del destino 2’. En esta oportunidad, el barbero cuestionó la manera en que la influencer estaría manejando su rol como madre y señaló que los conflictos y episodios de violencia ocurridos a su alrededor también podrían estar afectando a su hija de 5 años.

El joven, quien actualmente reside en Estados Unidos, contó que la pequeña habría mostrado preocupación ante la posibilidad de que él tenga una nueva pareja. A raíz de esta situación, Youna responsabilizó a Samahara por los momentos que, según afirmó, la menor habría presenciado y llegó a plantearle que le entregue la custodia legal de su hija.

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¿Qué le dijo Youna a Samahara Lobatón?

La discusión comenzó cuando Youna le reclamó a Samahara por, según su versión, no haber protegido a la niña de los problemas que mantuvo con Bryan Torres. Además, recordó que, aunque su relación terminó hace tiempo, ambos continúan unidos por una responsabilidad en común: la crianza y el bienestar de su hija.

Durante el enfrentamiento, Youna reveló una conversación que habría tenido con la menor. “¿Qué me responde X… cuando le digo que voy a tener novia? ‘No, porque no quiero que te pase lo mismo que le pasa a mi mamá’. Qué bonito cuidas a tu hija, ¿no? ¿La responsabilidad de quién es?”, cuestionó el padre de la niña.

Finalmente, el barbero expresó su preocupación por las posibles consecuencias emocionales que estos problemas familiares podrían tener en la pequeña. Desde su punto de vista, su hija habría quedado expuesta a situaciones difíciles que no debería experimentar a una edad tan temprana.



(Fuente: 'La Prisión del Destino 2')

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Youna le pidió a Samahara Lobatón que le otorgue la custodia legal de su hija

Durante la discusión, Youna insistió en que Samahara Lobatón debería considerar entregarle la custodia y el cuidado de su hija. El barbero sostuvo que su preocupación aumentó a raíz de los episodios de violencia relacionados con Bryan Torres y cuestionó que la menor haya estado expuesta a ese tipo de situaciones.

“La primera vez, Bryan era tu pareja y te agredió, él tiene la culpa, pero la segunda vez, ¿yo tengo que permitir que él le falte el respeto a mi hija? ¿De quién es la responsabilidad de X… porque yo no puedo ir?”, expresó Youna, dejando en claro que considera necesario tomar medidas para proteger a la niña.