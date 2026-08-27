Marcelo Tinelli revela cómo volvió a conquistar a Milett Figueroa

El conductor argentino confesó que actualmente tiene una relación a distancia con la modelo peruana; además, contó detalles de su reconciliación.
Marcelo Tinelli sorprendió al confirmar públicamente que retomó su relación sentimental con Milett Figueroa. El conductor argentino aseguró que ambos continúan juntos, aunque actualmente mantienen un romance a distancia.
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Marcelo Tinelli reveló que tiene una relación a distancia con Milett Figueroa
Durante una entrevista con el streaming argentino Luzu TV, Tinelli fue consultado directamente sobre su situación sentimental. Sin darle más vueltas al asunto, el presentador confirmó que tiene una relación con la modelo y dejó claro que la reconciliación habría sido conversada entre ambos.
"Estoy en pareja, pero ella en Perú y yo acá. Sí, yo digo que sí, yo calculo que sí… La pareja es de a dos, yo te digo que sí", respondió Tinelli ante la pregunta de si su relación con Figueroa había sido formalizada nuevamente.
(Foto: Luzu TV/ Youtube)
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El conductor incluso fue consultado sobre si ambos habían hablado previamente sobre retomar su romance. "Sí, totalmente, pero me estás preguntando a mí", señaló, dejando entrever que la decisión de volver habría sido consensuada entre los dos.
Marcelo Tinelli también reconoció que la distancia y sus compromisos laborales representan uno de los principales desafíos para la pareja. "Sí, a distancia. Hace un tiempo no nos vemos. Estamos hablando de una relación que no se convive", explicó el argentino sobre la actual dinámica de su romance con Milett.
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