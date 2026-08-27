Mónica Torres atraviesa doloroso momento por dos pérdidas

Mónica Torres atraviesa un complicado momento tras la muerte se su madre y gato. (Foto: Mónica Torres/ Instagram)

Mónica Torres enfrenta un difícil momento personal y sus seguidores no tardaron en mostrarle todo su apoyo.

Mónica Torres atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras sufrir dos pérdidas familiares en una misma semana. La actriz tuvo que despedirse de su madre y, pocos días antes, también perdió a uno de sus queridos gatos, a quienes considera parte importante de su familia.

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Mónica Torres sufrió la perdida de su mamá y máscota en poco tiempo

La noticia del fallecimiento de su progenitora generó numerosas muestras de solidaridad entre sus seguidores. Las MoniLovers, club oficial de fans de la actriz, le dedicaron un emotivo mensaje a través de redes sociales para acompañarla en este complicado momento.

"Hoy nuestros corazones están contigo Mónica Torres ante la dolorosa partida de tu querida madre. No existen palabras suficientes para un dolor tan grande, pero queremos que sientas el abrazo de todos tus MoniLovers", escribieron sus seguidores.

A las muestras de cariño se sumaron algunos de sus excompañeros de 'La Granja VIP'. Pamela López, Paul Michael y 'Cri Cri', integrantes del denominado 'Team Reales' durante el reality.

Este difícil momento se suma a la reciente muerte de uno de sus gatos, ocurrida apenas unos días antes. Mónica Torres compartió una fotografía en blanco y negro de su mascota para despedirla, demostrando el profundo cariño que sentía por ella.

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Para la actriz, la pérdida de su mascota también representa un duro golpe, debido al importante lugar que sus gatos ocupan en su vida. En anteriores ocasiones, Torres ha contado que sus mascotas con sus hijos.

De esta manera, Mónica Torres enfrenta días de profundo dolor por la partida de dos seres queridos en un corto periodo. Mientras intenta procesar ambas pérdidas, sus seguidores y personas cercanas han buscado acompañarla con mensajes de cariño y solidaridad.