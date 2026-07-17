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¿Se darán una nueva oportunidad? Milett Figueroa no descarta volver con Marcelo Tinelli

Viernes, 17 de julio de 2026 15:20

Milett Figueroa sorprendió al hablar de Marcelo Tinelli. (Foto: Milett Figueroa/ Instagram)

Tras viajar a Argentina, la modelo peruana confirmó que volvió a comunicarse con Marcelo Tinelli y lanzó inesperado mensaje que sorprendió a sus seguidores.

Milett Figueroa sorprendió a fans al revelar que mantiene comunicación con Marcelo Tinelli, pese a que ambos pusieron fin a su relación hace algunos meses. La modelo peruana aseguró que el conductor la viene apoyando en medio del proceso legal que enfrenta contra Mimi Alvarado.

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Milett Figueroa no descartó regresar con Marcelo Tinelli

La cercanía entre ambos volvió a quedar en evidencia luego de que Tinelli confirmara que retomó el contacto con Milett tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026. Poco después, la también actriz ratificó que siguen conversando.

Durante un encuentro con la prensa argentina, Milett explicó que Marcelo ha estado pendiente de ella debido a la denuncia que presentó contra Mimi Alvarado, motivo por el que han mantenido constantes comunicaciones en las últimas semanas.

(Foto: Primicias YA)

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Sin embargo, la mayor sorpresa llegó cuando fue consultada sobre una posible reconciliación con el presentador argentino. Lejos de cerrar esa posibilidad, Milett Figueroa evitó dar una respuesta definitiva.

"La verdad, ahorita he venido por un tema legal. No he venido para hablar de mi tema personal", expresó Milett Figueroa, quien hace algunos meses reveló en 'Amor y Fuego' que aún seguía amando al conductor argentino.

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