Magaly Medina respondió con todo tras salir a la luz chats de Ethel donde 'rajaba' de ella

Magaly Medina aseguró que esos chats de Ethel no demuestran nada. (Foto: ATV)

Tras la difusión de las conversaciones de Ethel Pozo, Magaly Medina reaccionó con firmeza y lanzó fuerte comentario que sorprendió a sus seguidores.

Tras la entrevista entre Magaly Medina y Ethel Pozo, Janet Barboza no tardó en pronunciarse sobre el tema y expuso diversas conversaciones que mantuvo con la hija de Gisela Valcárcel. En una de ellas, la conductora se refería a la 'Urraca' como una persona de "mala entraña".

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Magaly Medina lanzó fuerte comentario sobre chats de Ethel Pozo

Durante su programa, Magaly Medina también respondió a la polémica y restó importancia a los chats difundidos por Janet. La conductora aseguró que las publicaciones no demuestran nada y consideró que la excompañera de Ethel quedó mal con esa actitud.

"No dice nada. (...) No es prueba de nada. Ya tú quedaste mal, no necesitas rebuscar entre tus chats y ponerlos, porque además es típico de alguien sin clase, se ve muy feo", señaló la popular 'Urraca'.

Horas antes de estas declaraciones, Magaly Medina compartió en sus redes sociales un video resumen de la entrevista que le realizó a Ethel Pozo. Junto al clip escribió el mensaje: "Uno en la vida tiene que ser agradecido".

(Foto: Magaly TV, La Firme)

Asimismo, Magaly reveló que la conversación con Ethel Pozo fue muy amena y dejó entrever que en el futuro podría producirse un esperado encuentro con Gisela. La posibilidad sorprendió a sus seguidores, quienes no descartan volver a ver juntas a las llamadas 'comadres'.