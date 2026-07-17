Magdyel respondió a los rumores sobre su cercanía con Sergio George: esto dijo

Sergio George había confirmado su cercanía con Magdyel Ugaz. Foto: captura YouTube

Por primera vez, Magdyel Ugaz se pronunció tras ser vinculada sentimentalmente con Sergio George, quien reconoció que ambos son cercanos y organizó la celebración de su cumpleaños.

Tras ser vista celebrando su cumpleaños junto al productor musical Sergio George, quien además reveló que ambos se están “conociendo”, Magdyel Ugaz decidió pronunciarse y contar qué sucede realmente entre ella y el músico.

La recordada ‘Teresita’ de ‘Al fondo hay sitio’ no dudó en hablar con cariño sobre Sergio George. Magdyel Ugaz destacó las cualidades del productor musical, conocido por trabajar con reconocidos artistas internacionales como Marc Anthony, y quien recientemente contó que organizó la reunión por el cumpleaños de la actriz.

¿Qué dijo Magdyel Ugaz sobre su vínculo con Sergio George?

Durante una entrevista con ‘Amor y fuego’, el reportero le preguntó directamente qué tipo de relación mantiene con Sergio George. Ante la consulta, Magdyel respondió: “Es una persona a la que admiro, a la que le tengo mucho cariño, un caballero, no puedo decirte más”.

El periodista insistió y le recordó que el productor había señalado que ambos se estaban “conociendo”. Algo nerviosa, la actriz aclaró: “No sé. O sea que nos estamos conociendo como personas”, evitando dar más detalles sobre el vínculo que existe entre ellos.

Finalmente, Magdyel Ugaz explicó que, a sus 42 años, prefiere mantener su vida privada lejos de los comentarios públicos. Además, reveló que, una vez que termine las grabaciones de la telenovela ‘Señora del destino’, viajará al extranjero.



(Fuente: Amor y Fuego)

Sergio George reveló cercanía con Magdyel Ugaz

En redes sociales se difundieron varios videos de la celebración por el cumpleaños de Magdyel Ugaz. La actriz estuvo acompañada por amigos, compañeros y colegas, pero la presencia de Sergio George fue la que más llamó la atención entre los usuarios.

El productor musical se mostró muy cercano a la protagonista de ‘Señora del destino’ e incluso apareció cargando la torta durante la reunión. Luego de que surgieran rumores sobre un posible romance, Sergio George aumentó la expectativa al declarar que ambos “se están conociendo”.