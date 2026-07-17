Laura Spoya afronta deuda que supera los 20 mil dólares tras fuerte accidente

Laura Spoya está captando la atención de los medios luego de que 'Magaly TV, La Firme' revelara una serie de cartas notariales que evidencian que la conductora afronta una millonaria deuda relacionada con la camioneta que protagonizó un accidente y con su exagencia de representación.

Laura Spoya tendrá que pagar fuerte suma de dinero tras accidente

Según los documentos mostrados en el programa, la suma total que le reclaman supera los 20 mil dólares. Entre los montos figura un pago de 4,230 dólares solicitado por Derco S.A., empresa propietaria del vehículo que fue declarado pérdida total tras el accidente.

La compañía exige el pago deducible del seguro que no fue cubierto por la póliza. En la carta notarial se solicita que se regularice el abono de los 4,230 dólares correspondientes a ese concepto.

Sin embargo, los problemas no terminan ahí. H&M Corporación Moncada SAC, empresa de su exmánager Hanna Moncada, también le envió una carta notarial reclamándole un saldo pendiente de 14,240.20 dólares por campañas no realizadas, además de una penalidad de 2,000 dólares por presuntamente incumplir una cláusula de exclusividad.

(Foto: Magaly TV, La Firme)

A estos montos se suma una papeleta valorizada en 1,380 soles, por lo que la deuda total supera ampliamente los 20 mil dólares. La exrepresentante de Spoya sostiene que la conductora debe asumir estas obligaciones económicas.

Hasta el momento, Laura Spoya no se ha pronunciado públicamente sobre las cartas notariales ni sobre los montos que le vienen siendo reclamados, mientras el caso ha generado gran atención tras ser expuesto en el programa de Magaly Medina.

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