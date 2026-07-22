Gisela Valcárcel confesó la fuerte advertencia que le hizo a Roberto Martínez cuando se separaron

Gisela confesó que no fue feliz en su matrimonio con Roberto Martínez. Foto: captura YouTube

La reconocida exconductora de televisión Gisela Valcárcel también confesó que no fue feliz en su matrimonio con Roberto Martínez.

Gisela Valcárcel recordó uno de los momentos más dolorosos de su vida al hablar sobre el final de su matrimonio con Roberto Martínez. La exconductora confesó que no se sentía feliz durante esa etapa y que, poco a poco, comenzó a notar que la relación ya no estaba bien.

Gisela confesó que no fue feliz en su matrimonio con Roberto Martínez

“Él era una persona alegre, pero luego tenía esos silencios de papá. Cuando ya logras vivir con esos silencios, sabes que quieres escapar de ellos y yo quería más de Roberto”, contó. Gisela explicó que todo cambió cuando descubrió que su entonces esposo había iniciado una relación con otra mujer.

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La presentadora señaló que la separación significó ver cómo se derrumbaban muchos planes y sueños que había construido junto a él. “¿Dónde quedaron las flores que me mandaste hace quince días? Porque es tu esposo y está contigo, hasta el día anterior ha dormido contigo esa persona. Hasta que tú descubres...”, expresó.

Gisela también reconoció que aquella situación la dejó emocionalmente destruida. “En ese momento era tan débil que un solo hombre me volvió a la nada y tuve que regresar a construirme”, manifestó. A diferencia de otras personas que deciden continuar con la relación, ella optó por terminarla.



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Gisela Valcárcel y la dura frase que le dijo a Roberto Martínez

La conductora recordó además la fuerte frase que le dijo a Roberto Martínez cuando ambos se separaron. “Quédate a siete kilómetros de mí, no te acerques, no quiero ver lo peor de mí si te vuelvo a ver”, le advirtió. También contó que le pidió retirar todas sus pertenencias de inmediato y que utilizó bolsas negras para guardar sus cosas.

Aunque por dentro estaba destrozada, Gisela dijo que trató de mantenerse firme frente a él. “Yo estaba muriéndome ahí y estaba estoica frente a él para que no viera mis lágrimas”, relató. Después de cerrar la puerta, fue a su ventana, miró hacia la cruz del cerro San Cristóbal y se preguntó: “Si tú existes, ¿dónde estás?”. Según contó, con el tiempo sintió que encontró la respuesta: “Aquí”.