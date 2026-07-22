Pamela López no perdona a Cueva y asegura que siempre será infiel

Pamela López confesó que cueva nunca dejará de ser infiel. (Foto: Christian Cueva/ Instagram - Pamela López/ Instagram)

La 'KittyPam' sorprendió al asegurar que el jugador de Sport Boys no ha cambiado, sino que solo mantiene un perfil bajo porque está en el ojo de la tormenta.

Pamela López volvió a referirse a Christian Cueva y sorprendió al asegurar que no cree que el futbolista pueda cambiar su comportamiento, pese a los dos años que han pasado desde el fin de su matrimonio.

PUEDES VER: Korina Rivadeneira reaparece con inesperada decisión tras anunciarse su ruptura

Pamela López cree que Cueva no dejará de ser infiel

La influencer fue invitada al programa 'Arriba mi gente', donde habló sobre su vida personal, su familia y la relación que mantiene con el padre de sus hijos. Durante la entrevista, Micheille Soifer le preguntó si consideraba que el popular 'Aladino' podría llegar a ser una persona fiel.

Lejos de mostrarse optimista, Pamela López respondió con total firmeza. "Yo creo que esos hombres, ese tipo de gente y hablo en general, no cambian. Yo creo que descansan un tiempito, creo que unos añitos más va a seguir descansando porque ahora está bastante expuesto", comentó.

(Foto América TV)

PUEDES VER: Angie Jibaja da su versión y desmiente haber consumido sustancias ilícitas

La popular 'KittyPam' explicó que su opinión está basada en la experiencia que vivió durante los años que compartió con el actual jugador de Sport Boys. Según señaló, la exposición mediática sería el principal motivo por el que Cueva mantendría un perfil más reservado en la actualidad.

Pamela López dejó en claro que no desea que el futbolista vuelva a cometer los mismos errores, aunque insiste en que no cree que haya un cambio definitivo. "No es que le desee eso porque puede revertir, pero no creo que cambie. Yo hablo en base a mi experiencia, no sé el resto", sentenció.