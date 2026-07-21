Korina Rivadeneira reaparece con inesperada decisión tras anunciarse su ruptura

Korina Rivadeneira sorprendió al revelar que está en Colombia. (Foyo: Korina Rivadeneira/ Instagram - MQTV)

Korina Rivadeneira prefirió guardar silencio sobre la ruptura, aunque su reciente publicación en redes sociales no pasó desapercibida.

Korina Rivadeneira volvió a llamar la atención luego de que Mario Hart confirmara públicamente el fin de su matrimonio. Aunque la modelo no se ha pronunciado sobre la separación, un reciente movimiento en sus redes sociales no pasó desapercibido.

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Korina Rivadeneira se fue del país tras anunciar separación

Durante el programa 'Sin más que decir', Mario Hart reveló que su relación con Korina terminó hace varios meses. El piloto explicó que ambos tomaron la decisión de separarse de mutuo acuerdo y descartó que exista una tercera persona.

"He estado en los últimos meses como evadiendo esa pregunta. Es evidente que mi relación de pareja con Korina llegó a su fin. Desde enero estamos separados y fue una decisión de ambos", comentó.

(Foto. Korina Rivadeneira/ Instagram)

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Tras estas declaraciones, Korina Rivadeneira sorprendió a sus seguidores al mostrar que salió del Perú. A través de sus historias de Instagram compartió un video desde Bogotá, Colombia.

"Hello, Bogotá", escribió la actriz venezolana junto a las imágenes. Hasta el momento, Korina Rivadeneira no ha dado declaraciones sobre el fin de su matrimonio con Mario Hart.