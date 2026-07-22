Vinícius Jr. sorprende con radical cambio estético y luce irreconocible

La novia de Vinícius Jr. reveló su cambio físico. Foto: Instagram

Antes de reincorporarse al Real Madrid, Vinicius Jr. aprovecho su días libres para pasar por el quirófano. ¿Realmente es él?

Vinícius Jr. volvió a ser tendencia, pero esta vez no por su desempeño en las canchas. Tras la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Noruega, el delantero aprovechó sus vacaciones para someterse a un procedimiento estético antes de reincorporarse a los entrenamientos con el Real Madrid.

¿Cómo luce Vinicius Jr. tras someterse a cambio estético?

De acuerdo con el portal brasileño TMC Esporte, el atacante se realizó una cirugía de armonización de mentón. Este tratamiento busca mejorar la proporción y el equilibrio de los rasgos faciales, logrando una apariencia más simétrica. La intervención se llevó a cabo durante los días de descanso que tuvo después de la Copa del Mundo.

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La armonización de mentón consiste en modificar esta zona del rostro para darle una forma más definida y equilibrada. Aunque el tiempo de recuperación puede variar según cada paciente, generalmente se necesitan algunos días de reposo antes de retomar por completo las actividades físicas de alta exigencia.

El procedimiento se realizó bajo un fuerte operativo de privacidad. Según el citado medio, la clínica cerró sus puertas al público durante toda la jornada y prohibió el ingreso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos para evitar la difusión de imágenes relacionadas con la cirugía.



(Fuente: Instagram)

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La novia de Vinícius Jr. reveló su cambio físico

Las especulaciones sobre el cambio físico de Vinícius Jr. comenzaron a crecer en redes sociales después de que se viralizara un video en el que el futbolista enviaba un saludo con un rostro que llamó la atención de muchos seguidores por su apariencia renovada.

Las versiones cobraron aún más fuerza cuando la influencer Virginia Fonseca compartió fotografías de la inauguración de un gimnasio, evento en el que apareció junto al delantero brasileño. Las imágenes mostraron el nuevo aspecto del jugador y también reavivaron los rumores de una reconciliación entre ambos, luego de que meses atrás se informara sobre una presunta separación.



(Fuente: Twitter)