Mario Hart sorprende al aclarar si engañó a Leslie Shaw con Korina Rivadeneira

Mario Hart confirmó que si engañó a Leslie Shaw, pero no con Korina Rivadeneira. (Foto: +QTV / Leslie Shaw - Instagram)

El piloto reconoció que engañó a Leslie Shaw y siempre buscó el perdón de la artista.

Mario Hart volvió a referirse a su pasada relación con Leslie Shaw y reconoció que le fue infiel durante su romance. Sin embargo, aclaró que la tercera persona involucrada no fue Korina Rivadeneira, como se ha especulado durante varios años.

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Mario Hart reveló que no le fue infiel a Leslie Shaw con Korina Rivadenaira

Durante su programa 'Sin + que decir', el piloto de autos recordó que en su momento asumió su error y le pidió perdón a la cantante. Además, señaló que nunca intentó ocultar lo ocurrido.

"Muchas veces he aceptado que en mi relación con Leslie cometí un error. En su momento sí le pedí perdón a Leslie", expresó el piloto, quien también reveló que su matrimonio llegó a su fin.

Asimismo, Mario Hart negó tajantemente que Korina Rivadeneira haya sido la causante del fin de su relación con Leslie Shaw. Según explicó, conoció a su actual esposa tiempo después de haber terminado su romance con la intérprete.

(Foto: Sin + Que Decir)

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Finalmente, el exchico reality aseguró que aquella experiencia le dejó una importante lección. Hart afirmó que, desde que inició su relación con Korina y decidió casarse con ella, nunca más volvió a ser infiel, pues entendió el daño que una traición puede causar a la otra persona.