Actor de 'Sin senos sí hay paraíso' sorprende en la procesión del Señor de los Milagros

El popular 'Titi' asistió a la procesión del Señor de los Milagros. (Foto: Nazarenas TV)

Su aparición no pasó desapercibida entre los fieles y, durante la procesión, compartió una petición muy especial

Gregorio Pernía, recordado por interpretar a ‘El Titi’ en la exitosa telenovela ‘Sin senos no hay paraíso’, sorprendió con su presencia en Perú al participar en la multitudinaria procesión del Señor de los Milagros. Durante la celebración religiosa, el artista mostró su lado más espiritual y compartió el pedido que hizo al Cristo Moreno.

Gregorio Pernía, actor de 'Sin senos no hay paraíso' confesó que es deboto del Señor de los Milagros

En medio de su recorrido, el intérprete contó que acudió con mucha fe y que su principal deseo es que sus seres queridos se encuentren bien. En especial, expresó su preocupación por su bebé recién nacido, quien se ha convertido en una de sus mayores prioridades.

"Venimos con fe, pidiendo por Luna, mi familia, por mi bebé que acaba de nacer…", manifestó Gregorio Pernía durante sus declaraciones, dejando en claro que la salud y el bienestar de sus seres queridos son lo más importante para él.

Asimismo, el actor aseguró que no necesita grandes lujos para sentirse agradecido con la vida. Según explicó, tener alimentos, un techo donde vivir y la compañía de su familia son motivos suficientes para valorar lo que tiene, por encima de las cosas materiales.

(Foto: Latina Televisión)

El popular 'Titi' también contó que vive cerca de una iglesia dedicada al Señor de los Milagros, donde cada día 14 del mes se reúnen numerosos devotos para expresar su fe y participar en las celebraciones religiosas.

Con su participación en la procesión, el recordado ‘Titi’ dejó ver una faceta diferente a la que suele mostrar en la televisión. Esta vez, el actor compartió un mensaje centrado en la fe, la gratitud y el amor por su familia.