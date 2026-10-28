Luciana Fuster fue nombrada como nueva directora del Miss Grand Perú: ¿qué ocurrió con Jessica Newton?

Luciana Fuster confesó que lloró de alegría por la noticia. Foto: Instagram

Jessica Newton se quedó sin la franquicia del Miss Grand Perú, Luciana Fuster es la nueva directora.

Luciana Fuster sorprendió al mundo de los concursos de belleza tras ser anunciada como la nueva directora de Miss Grand Perú, certamen que estuvo vinculado a Jessica Newton hasta octubre de 2026. La noticia fue publicada a través de las redes sociales oficiales de Miss Grand International y posteriormente compartida por la modelo peruana en sus propias plataformas.

Luciana Fuster es la nueva directora del Miss Grand Perú

Este nombramiento representa una nueva etapa para el concurso encargado de elegir a la representante del Perú en Miss Grand International. Cabe recordar que Luciana Fuster ganó la corona internacional en 2023, convirtiéndose en una de las peruanas más destacadas dentro de este importante certamen de belleza.

Como era de esperarse, el anuncio generó diversas reacciones entre los seguidores de Luciana Fuster y los fanáticos de los concursos de belleza. Sin embargo, una de las principales dudas gira en torno a Jessica Newton, quien estuvo relacionada con la franquicia de Miss Grand Perú. Hasta el momento, la organizadora no se ha pronunciado públicamente sobre esta nueva designación.

Por su parte, Luciana Fuster compartió en sus historias de Instagram las publicaciones oficiales de Miss Grand International que anunciaban su nuevo cargo. De esta manera, la exreina de belleza confirmó que ahora estará vinculada a la dirección de Miss Grand Perú, iniciando una nueva etapa en su trayectoria dentro de los certámenes de belleza.



(Foto: Instagram)

Luciana Fuster confesó que lloró de alegría por la noticia

A través de sus redes sociales, la organización de Miss Grand International confirmó que Luciana Fuster será la nueva directora nacional de Miss Grand Perú 2027, cargo que anteriormente estuvo en manos de Jessica Newton. "Anuncio del titular de la licencia. Ms. Luciana Fuster es la Directora Nacional oficial de Miss Grand Perú 2027. Juntos, sigamos haciendo que la Gran Familia sea más fuerte y alcancemos hitos aún mayores", señala el comunicado oficial.

Tras conocer la noticia, Luciana Fuster no pudo ocultar su emoción y respondió con un emotivo mensaje de agradecimiento por la confianza depositada en ella. "Llorando lágrimas de alegría. Gracias mi familia por siempre, gracias por esta gran oportunidad y confiar en mí. Significa mucho viniendo de ti", expresó la modelo peruana, quien ahora asumirá un nuevo reto en el mundo de los certámenes de belleza.