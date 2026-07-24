¿Hay amor? Flavia López revela la verdad sobre su cercanía con Miguel Trauco

Flavia aseguró que solo coincidió en reuniones con el futbolista, porque tienen amigos en común. (Foto: Willax)

Flavia López respondió a los rumores que la relacionan con el seleccionado peruano y explicó cómo nació su cercanía con el futbolista.

Flavia López rompió su silencio luego de que surgieran rumores sobre un supuesto romance con Miguel Trauco, tras ser captados juntos en una salida nocturna. La modelo negó que exista una relación sentimental con el futbolista y explicó cuál es el verdadero vínculo que los une.

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Flavia López descarta tener una relación con Miguel Trauco

En una entrevista para 'Amor y Fuego', Flavia contó que recién conoce al jugador y aseguró que no mantienen una amistad cercana. Según explicó, las imágenes difundidas en redes sociales fueron malinterpretadas.

"Recién lo he conocido, me cae bien, solo eso. Yo estaba grabándome con unos amigos y quizá se puede confundir, pero no hay nada", señaló la modelo.

Asimismo, aclaró que durante esa noche no hubo ningún gesto que pudiera hacer pensar que existe un romance. Indicó que coincidieron por tener amigos en común y que ni siquiera llegaron a bailar juntos.

(Foto: Amor y Fuego)

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Flavia también desmintió que haya asistido junto a Miguel Trauco al cumpleaños del futbolista Carlos Zambrano, descartando así las versiones que aseguraban que ambos llegaron como pareja al evento.

Finalmente, la modelo sorprendió al dejar en claro que no tiene interés en salir con futbolistas. "Los peloteros no son lo mío, no me gustan. En esas canchas si no juego, no piso", afirmó entre risas, poniendo fin a los rumores.