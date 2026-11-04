Hernán Barcos defendió a su esposa y respondió con fuerte mensaje a Ana Paula Consorte

Hernán Barcos defendió a su familia y lanzó fuerte indirecta. Foto: Instagram/Andina

Aunque el futbolista argentino trató de poner paños fríos al conflicto, no dudó en mandar una lapidaria indirecta a Paolo Guerrero y su esposa Ana Paula Consorte.

Hernán Barcos rompió su silencio sobre la polémica que involucra a su esposa, Giuli Cunha, y Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero. Luego de que esta última cuestionara públicamente a Giuli por un supuesto gesto durante el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, el delantero argentino decidió defender a su familia y responder a las críticas mediante una llamada telefónica con el programa ‘Magaly TV: La Firme’.

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¿Qué dijo Barcos sobre el conflicto con la esposa de Paolo Guerrero?

Durante la conversación, el popular ‘Pirata’ aseguró que desconoce las razones del conflicto y que tampoco entiende qué provocó el distanciamiento entre ambas partes. “No, no sé, me gustaría saberlo también, pero no tenemos nada que decir nosotros... Nosotros no le hicimos nada a nadie y estamos muy tranquilos con quienes nosotros somos, no vivimos de eso nosotros”, expresó Hernán Barcos, dejando en claro que prefiere mantenerse alejado de las polémicas.

Todo comenzó después del encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal, disputado el jueves 29 de octubre, en el que Hernán Barcos anotó un gol ante su antiguo equipo. Sin embargo, lo que llamó la atención fue un supuesto gesto de Giuli Cunha hacia Paolo Guerrero, situación que habría incomodado a Ana Paula Consorte. Ante lo ocurrido, la brasileña no dudó en expresar su molestia públicamente y dirigir sus fuerte críticas al futbolista argentino y su esposa.



(Fuente: Magaly TV/Ric La Torre)

Hernán Barcos defendió a su familia y lanzó fuerte indirecta

Hernán Barcos también aprovechó su conversación con el programa ‘Magaly TV: La Firme’ para defender a su esposa, Giuli Cunha, en medio de la polémica con Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero. El delantero de Sporting Cristal aseguró que su familia se mantiene tranquila frente a las críticas y dejó en claro que las opiniones de otras personas no afectan la estabilidad de su hogar.

“Somos una familia muy tranquila, nadie nos dice a nosotros quienes somos, si somos buenos o malos y somos una familia estable”, expresó el futbolista argentino. Con estas palabras, Hernán Barcos reafirmó su respaldo a Giuli Cunha y dio a entender que no tiene intención de continuar con los enfrentamientos públicos relacionados con la pareja de Paolo Guerrero.