Valentino Palacios se defendió tras polémica por supuestamente llamar “miserables” a peruanos que madrugan para trabajar

Valentino Palacios protagonizó una polémica durante una transmisión en vivo de TikTok. Foto: captura TikTok

El popular tiktoker decidió pronunciarse tras ser funado fuertemente en redes sociales. Valentino aclaró lo que dijo.

Valentino Palacios está nuevamente en el ojo de la tormenta. El popular influencer peruano recibió una ola de críticas en redes sociales luego de que se viralizara un video de TikTok en el que aparentemente llamó “miserables” a las personas que se levantan temprano para trabajar y ganan un sueldo mínimo. Ante la polémica, el creador de contenido decidió romper su silencio y explicar lo sucedido.

Según contó Valentino Palacios, todo comenzó durante una transmisión en vivo de TikTok, cuando un usuario empezó a atacarlo con insultos y comentarios homofóbicos. El influencer aseguró que esta persona llevaba varios minutos provocándolo, por lo que terminó perdiendo la paciencia y respondió frente a los espectadores que seguían su transmisión en vivo.

Valentino se defendió de la funa en redes y aclaró sus comentarios

Tras recibir numerosos cuestionamientos, Valentino Palacios aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto y que nunca buscó ofender a los trabajadores peruanos. "Me están funando horrible. Realmente sí, me están funando por todos lados, por algo que creo que se salió de contexto y están haciendo como que noticias falsas", expresó durante su descargo en redes sociales.

El tiktoker explicó que su respuesta estaba dirigida únicamente al usuario que lo insultaba y no a las personas que madrugan para ganarse la vida. Además, señaló que cuestionó la actitud de este hombre y le dijo que tendría una vida infeliz si continuaba comportándose de esa manera. De esta forma, Valentino Palacios buscó aclarar la controversia que generaron sus declaraciones.



(Foto: captura TikTok)

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¿Cuáles fueron los desatinados comentarios de Valentino?

Hace unos días, Valentino Palacios protagonizó una polémica durante una transmisión en vivo de TikTok, donde conversaba con sus seguidores y respondía sus comentarios. Sin embargo, el ambiente cambió cuando un usuario comenzó a lanzarle insultos relacionados con su orientación sexual, situación que habría provocado la molestia del influencer.

Ante los constantes ataques, Valentino Palacios perdió la paciencia y respondió con unas palabras que rápidamente se hicieron virales y generaron fuertes críticas en redes sociales. "Podré ser cabr** todo lo que tú quieras, a comparación de este cabr** no tengo que levantarme mañana a las 5 de la mañana para ir a trabajar y estar todo el día en ese trabajo y que tu miserable vida se repita", expresó visiblemente molesto.